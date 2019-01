Kotimaa

Hirmumyrskytuulet runtelevat – jopa sähkökatkoista kertova kartta lakkasi toimimasta

Ennätyksiä rikotaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko myrsky katkaissut sinulta sähköt, matkanteon tai aiheuttanut tuhoja omaisuudellesi, tai oletko matkustajana laivalla? Ota yhteyttä Ilta-Sanomien toimitukseen: WhatsApp 0406609019, sähköposti uutiset@iltasanomat.fi tai 09-1223420.

Myös alhaisesta vedestä on annettu varoitus

Tuuli on tehnyt tuhoja yön aikana ja Liikennevirasto on tiedottanut useista teille kaatuneista puista ja sähkölinjoista. Noin 60 000 taloutta oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan ilman sähköä hieman ennen yhtä keskiviikon vastaisena yönä. Katkoja oli 120 kunnassa pääosin maan länsi-, keski- ja itäosissa. Sähkökatkokartta lakkasi yön aikana toimimasta.Tuulet voivat maa-alueilla voimistua entisestään. Maan länsiosissa tuulet voivat olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa, Ilmatieteen laitoksen Valtonen sanoo. Tuulet voivat aiheuttaa lisää tuhoja, ja ne lisäävät myös pakkasen purevuutta.Ilmatieteen laitos varoittaa, että tuuli on hyvin vaarallista Ahvenanmaalla ja se voi olla vaarallista Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla.Forecan twitter-tilillä julkaistun twiitin mukaan Bogskärillä on mitattu tuuliennätys on ollut 41,6 metriä sekunnissa.Kaikki tuulen nopeudet, jotka ovat yli 32 metriä sekunnissa, ovat hirmumyrskytuulia.Tuulen nopeus ylitti hirmumyrskylukemat puuskissa myös Mustasaaren, Maalahden ja Kalajoen mittauspaikoilla. Mustasaaressa kovin puuska oli 37,9 metriä sekunnissa, Maalahdessa 34,2 metriä sekunnissa ja Kalajoella 33,6.Ilmatieteen laitoksen mukaan Selkämerellä aallonkorkeus on 7,9 metriä, joka on uusi ennätys. Aiempi ennätys oli 6,5 metriä.Lumipyryn yhteydessä on nähty myös salamoitaIlmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen kertoo Twitterissä, että lumipyryn yhteydessä on nähty myös salamoita.– Ukkoset ovat talvella hyvin harvinaisia. Niitä esiintyy joskus sakean lumi- tai räntäsateen yhteydessä, kun lämpötila on nollan vaiheilla, hän kirjoittaa.Lisäksi vedenkorkeus on laskenut runsaasti. Pohjanlahden vesi on laskenut vuorokauden aikana noin metrin ja se todennäköisesti laskee vielä joitakin kymmeniä senttimetrejä. Valtosen mukaan on harvinaista, että vedenkorkeus laskee vuorokauden aikana näin paljon.– Vedenkorkeus vaikuttaa rahtialuksiin ja siihen, kuinka paljon he voivat ottaa kyytiin painolastia, koska vedet ovat näin alhaalla. Lukemat ovat jo niin alhaisia, että alhaisesta vedestä on annettu varoitus, hän sanoo.