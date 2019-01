Kotimaa

Ajokortti ei enää kelpaa kaikkialla henkilöllisyys­todistuksena – neljä kysymystä laki­muutoksesta

Ajokortin käyttöön henkilöllisyyden tunnistamisessa tulee ratkaiseva heikennys vuoden 2019 alusta, kertoo Viestintävirasto. Syynä on lakimuutos.Henkilöllisyyden tunnistusvälineitä tarjoavien pankkien ja teleyritysten on tästä lähin edellytettävä, että henkilöllä on esittää voimassa oleva passi tai henkilökortti.Ajokorttia näyttämällä ei voi enää esimerkiksi uusia verkkopankkitunnuksia kuten vielä viime vuonna oli monin paikoin käytäntönä.Kuluttajille tarjottavia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä ovat pankkien verkkopankkitunnukset, teleyritysten mobiilivarmenteet ja henkilökortin kansalaisvarmenne.

1. Ajokortti on ainoa henkilöllisyystodistukseni. Minulla ei ole voimassa olevaa passia tai henkilökorttia. Miten saan uuden henkilökortin tai passin?

Poliisi pystyy tarvittaessa tunnistamaan passin tai henkilökortin hakijan lupapalvelupisteessä ilman voimassaolevaa passia tai henkilökorttia, kerrotaan Poliisin verkkosivuilla https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen . Jos ei ole ennestään kumpaakaan, poliisin lupapalvelupisteeseen otetaan mukaan esimerkiksi ajokortti ja muita asiakirjoja, joita voidaan käyttää apuna tunnistuksessa.Tunnistamiseen saattaa mennä aikaa.Sähköisessä asioinnissa hakemuksen tekijä tunnistetaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin kansalaisvarmenteella.

2. Voinko saada pankin verkkopalvelutunnukset ajokortilla?

1.1.2019 alkaen ajokorttia ei enää hyväksytä henkilöllisyysasiakirjaksi pankin uudella asiakkaalla, tai kun olemassa oleva asiakas hakee e-tunnistetta.Henkilöllisyyden tunnistaminen on hoidettava poliisin kanssa, esimerkiksi hankkimalla passin tai henkilökortin.

3. Riittääkö ajokortti henkilöllisyystodistuksena, kun asioin Postissa?

Kelpaa edelleen, kertoo Posti sivuillaan https://www.posti.fi/private-news/tiedotteet/2018/20181227_ajokortti_posteissa.html . Kopio henkilötodistuksesta ei kelpaa, kuten ei myöskään oleskelulupa. Mikäli sukunimi on vaihtunut, eikä uutta nimeä ole vielä ajokortissa, muukin tunnistus onnistuu. On esitettävä henkilöllisyystodistuksen lisäksi virkatodistus nimenmuutoksesta tai uudella nimellä oleva kuvaton KELA-kortti, johon henkilötunnusta voidaan verrata.

4. Voinko todistaa ikäni Alkossa edelleen ajokortilla?