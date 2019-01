Kotimaa

Ahvenanmaalle punainen varoitus, sisä­maassa yli 10 000 asiakasta ilman sähköä – näin myrsky runtelee Suomea

Merille varoitus hyvin vaarallisista aalloista

Yli 10 000 asiakasta oli ilman sähköä puoli viideltä alkuillasta, ilmeni Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Katkoksia on yli 40 kunnassa, lähinnä Itä- ja Keski-Suomessa.Taustalla ovat runsas lumisade ja kova tuuli. Puita on kaatunut sähkölinjoille.Eniten sähköttömiä talouksia on kartan mukaan Kangasniemellä, Hirvensalmella ja Pieksämäellä.Ilmatieteenlaitoksen mukaan lunta on tulossa vielä reilusti lisää. Maan keskiosiin odotetaan 10–15 senttiä seuraavan vuorokauden aikana.Ajokeli on huono tai erittäin huono.Ilmatieteenlaitos on antanut varoituksen hyvin vaarallisista aalloista Ahvenanmerelle, Selkämeren eteläosaan ja Pohjois-Itämeren länsiosaan. Samoilla merialueilla varoitetaan vaarallisesta tuulesta, joka puhaltaa keskimäärin 27 m/s.Tallink-Silja ei ole perunut vuorojaan, mutta ensi yönä Ahvenanmaalla ei pysähdytä. Viivästyksiä voi tulla.Tallink-Silja on kehottanut merisairaudelle alttiita ihmisiä varaamaan mukaan pahoinvointilääkkeitä, koska keikutusta on luvassa.Viking Line on perunut Rosellan kello 18.30 lähdön Maarianhaminasta Kapellskäriin.Myrskyn vuoksi merivesi on laskenut jo lähes metrin Kemissä ja laskun odotetaan jatkuvan.Ahvenanmaalle on luvattu ensi yönä hurjaa tuulta myös maalle: puuskissa tuuli voi olla jopa 30 metriä sekunnissa. Huomiselle Ahvenanmaalle on annettu punainen varoitus hyvin vaarallisesta maatuulesta.Tyypillisesti hyvin vaarallinen maatuuli voi aiheuttaa laajoja vahinkoja, pitkiä sähkökatkoja, katkoja juomaveden jakelussa ja puhelinyhteyksissä.