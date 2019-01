Kotimaa

Tuuli jatkuu navakkana vuoden vaihduttua, laajoilta sähkökatkoilta toistaiseksi vältytty

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää lauhtuu uudenvuodenpäivänä tilapäisesti, kun matalapaine syvenee maan yllä.Ajokeli on huono suuressa osassa maata lumi- tai räntäsateen ja lumipyryn vuoksi.Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila on aamusta alkaen muutaman asteen plussalla, pohjoisessa lumisade heikkenee vähitellen ja lämpötila on nollan ja kahdeksan miinusasteen välillä.Merialueilla varoitetaan laajasti kovasta lounaistuulesta, joka voi puhaltaa jopa 17 metriä sekunnissa.Laajoilta sähkökatkoilta on toistaiseksi vältytty sähköyhtiöiden ennakkovaroituksista huolimatta. Puoli viiden jälkeen aamulla sähköttä oli reilut 800 asiakasta yhteensä 17 kunnassa pääosin maan itäosissa.Useat sähköyhtiöt ovat varoittaneet, että talvimyräkkä voi aiheuttaa jakeluhäiriöitä vuodenvaihteen aikana.