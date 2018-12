Kotimaa

Neljä etunimeä ja yhdistelmäsukunimi myös lapselle – uudistunut laki vapauttaa nimenantoa

Uudistuneen lain mukaan etunimiä voi olla nykyisen kolmen sijasta neljä eikä etunimen tarvitse enää olla kotimaisen nimikäytännön mukainen.Myös etunimen hyväksyttävyyteen liittyvät ehdottomat esteet muuttuvat. Esimerkiksi etunimen aiheuttamaa haittaa arvioidaan jatkossa eri tavoin lapsen ja täysi-ikäisen nimenmuutoksen kohdalla.Myös sukunimiä koskeva laki uudistuu. Kahdesta sukunimestä voidaan muodostaa sukunimiyhdistelmä ja se voi tulla myös lapsen nimeksi, jolloin lapsi saa nimiyhteyden molempiin vanhempiinsa.Avopuolisot voivat saada yhteisen sukunimen, jos he ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen tai yhteishuollossa oleva lapsi.Uudistusten taustalla ovat oikeusministeriön mukaan muun muassa perherakenteiden muutokset, perheiden kansainvälistyminen ja pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon.Ministeriön mukaan nimen muuttamista ja ilmoittamista varten luodaan sähköiset palvelut. Nimihakemusten käsittelyaikoja on tarkoitus lyhentää ja päällekkäisiä viranomaistoimintoja karsia.