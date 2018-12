Kotimaa

Helsingin ja Oulun poliisit arvioivat juhlinnan sujuneen rauhallisesti

Hätäkeskuslaitoksen mukaan juhlinta näyttää kuitenkin kovenevan.

Uudenvuodenaatto on sujunut poliisin näkökulmasta rauhallisesti, kertoi Helsingin poliisi Twitterissä puoli kymmenen aikaan illalla. Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrottiin iltakymmeneltä, että vuodenvaihde on sujunut rauhallisesti myös Oulussa.



Oulussa poliisi arvioi huonon sään rauhoittavan osaltaan juhlintaa. Esimerkiksi Oulun kauppatorille suunniteltu ilotulitus peruttiin kovan tuulen vuoksi.



Hätäkeskuslaitos puolestaan kertoi Twitterissä hieman kymmenen jälkeen, että juhlat näyttävät kovenevan, sillä hätäkeskuksiin on tullut useita ilmoituksia häiriökäyttäytymisestä. Aiemmin Hätäkeskuslaitos tviittasi, että iltakuuden ja -kahdeksan välillä vastaanotettiin 1 040 hätäpuhelua.