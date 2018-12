Kotimaa

Sulo-koira säikähti liian aikaisin alkanutta pauketta – kissan­portista alkanut karku­matka vei paloasemalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos muistuttaa, että rakettien ampumiselle on säädetty aikarajat – ja syystä.Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että esimerkiksi Porvoon alueella on jo useampia raketteja säikkyneinä kotoaan karanneita lemmikkieläimiä. Yksi niistä melkein kävi paloasemalle.Äitinsä kanssa autolla liikkeellä ollut nuori tyttö huomasi karanneen koiran ja meni ottamaan sitä kiinni.– Se oli ihan tässä pelastuslaitoksen edessä. Palomiehet katsoivat sitä tilannetta ja menivät siihen paikalle. He ottivat koiran meille tänne, koska arvasivat ihan oikein, että jos karkaamisesta laitetaan tieto pelastuslaitoksen some-kanaviin, niin omistaja löytyy, tilannekeskuksesta kerrotaan.Meni viisi minuuttia, kun omistaja soitti pelastuslaitokselle. Sulo-koira pääsi takaisin kotiinsa. Omistajan mukaan Sulo oli ollut vapaana pihalla noin kello 16.15, kun se oli säikähtänyt yllättävää rakettien pauketta ja livahtanut karkuun pihan kissanportista.Ellei tarkempia rajoituksia ole määrätty, ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä kello 18–02.Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset suosittelevat vahvasti, ettei talvimyrskyssä ammuta ilotulitteita. Suositus koskee koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon aluetta.Suositus perustuu Ilmatieteen laitoksen ennusteeseen, jonka mukaan vuodenvaihteessa on luvassa on runsaita lumisateita ja voimakasta etelätuulta.Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että uudenvuoden juhlinnassa on syytä ottaa huomioon, että ilotulitteet ovat räjähteitä ja niitä käytettäessä pitää olla varovainen.Suomalaiset suosivat erityisesti patoja, joita ostetaan jopa enemmän kuin raketteja. Tukes nostaakin esille erityisesti patojen turvallisuusohjeet.– Pienet ja kevyet padat kaatuvat helposti, jos niitä ei tueta hyvin. Kaatunut pata saattaa aiheuttaa pahoja vahinkoja, kuten tulipaloja tai vammoja ilotulitusta seuraaville ihmisille, Tukesin tiedotteessa varoitetaan.