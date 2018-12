Kotimaa

Näin ammut ilotulitteet oikein – 7 neuvoa

Näin ammut ilotulitteet turvallisesti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että uudenvuoden juhlinnassa on syytä ottaa huomioon, että ilotulitteet ovat räjähteitä ja niitä käytettäessä pitää olla varovainen.Suomalaiset suosivat erityisesti patoja, joita ostetaan jopa enemmän kuin raketteja. Tukes nostaakin esille erityisesti patojen turvallisuusohjeet.– Pienet ja kevyet padat kaatuvat helposti, jos niitä ei tueta hyvin. Kaatunut pata saattaa aiheuttaa pahoja vahinkoja, kuten tulipaloja tai vammoja ilotulitusta seuraaville ihmisille, Tukesin tiedotteessa varoitetaan.Ilotulitepatojen käyttöohjeissa ohjeistetaan tukemaan pata. Padan tukeminen on erityisen tärkeää, jos on lumeton talvi ja tuulinen sää. Padan voi tukea lumella tai lumen puuttuessa kivillä tai hiekalla.Tukes on saanut kahtena vuonna ilotulitteiden käyttäjiltä yhteensä lähes 60 ilmoitusta ilotulitepadan virheellisestä toiminnasta uutenavuotena. Neljässä tapauksessa pata oli räjähtänyt ja reilussa 50 tapauksessa pata oli huojunut tai kaatunut.– Tukesin tietoon tulee vain pieni osa tuotevioista ja tuotteiden aiheuttamista vaaratilanteista. Ilmoituksia voi tehdä Tukesin verkkosivuilla olevalla lomakkeella, Tukes ohjeistaa.Tukes neuvoo tutustumaan ilotulitteen käyttöohjeeseen hyvissä ajoin etukäteen ja noudattamaan ohjeita.Tukesin ohjeet ilotulitteiden käyttöön:1. Noudata käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02.2. Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena.3. Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esim. metelistä kärsiville ihmisille tai kotieläimille ja lemmikeille.Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet. Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää. Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Ilotulituksesta saadaan myös näyttävämpi, jos useat käyttäjät kokoontuvat samoihin paikkoihin niitä käyttämään.4. Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä.Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.5. Ilotulitteita ammuttaessa on käytettävä suojalaseja. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.6. Missään tapauksessa:– älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita– älä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta– älä sytytä ilotulitetta kädessäsi– älä kumarru ilotulitteen päälle sitä sytyttäessäsi– älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia– älä käytä paukkupommeja, se on nykyään kokonaan kiellettyä– älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita–älä harkitsekaan käyttäväsi muita, kuin kaupasta myytäviä tuotteita; vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista– älä luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten käytettäväksi, vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina sinulla.7. Huolehdi omalta osaltasi siitä, että et roskaa ympäristöäsi. Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.