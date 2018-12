Kotimaa

Veikkauksen kassa­kaapista 150 000 euroa varastanut jäi kiinni Virossa – poliisilta kiitokset etelä­naapuriin:

Perjantaina epäilty anastus ja pako – lauantaina kiinniotto

Epäilty päätyy Suomeen

Veikkauksen kassakaapista rahojen viemisestä epäilty mies otettiin kiinni lauantai-iltana Tallinnassa hotellihuoneesta.– Yhteistyö Viron poliisin kanssa sujui hyvin. Virossa toimittiin ripeästi. Siitä kuuluvat kiitokset heille. Epäilty on Viron poliisin hallinnassa, jutun tutkinnanjohtaja rikoskomisario Simo Kauppinen https://www.is.fi/haku/?query=simo+kauppinen kertoo Ilta-Sanomille.Suomen poliisi julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa kerrottiin Vantaalla sijaitsevan yrityksen työntekijän anastaneen yrityksen varoja noin 150 000 euron arvosta kassakaapista.Veikkaus Oy:n varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski https://www.is.fi/haku/?query=velipekka+nummikoski vahvisti aiemmin IS:lle, että yritys, jolta rahat vietiin oli Veikkaus Oy.Viron pohjoisen poliisiprefektuurin kenttäjohtaja Kaido Saarniit https://www.is.fi/haku/?query=kaido+saarniit kertoi Postimees-lehdelle https://www.postimees.ee/6488143/eesti-politseinikud-pidasid-tooandja-seifist-150-000-eurot-varastanud-mehe-kinni , että poliisi pidätti vuonna 1999 syntyneen suomalaismiehen lauantaina noin kello 18.30.Viron poliisin tiedottaja Ilmar Kahro https://www.is.fi/haku/?query=ilmar+kahro vahvisti tiedon myös Ilta-Sanomille ja kertoi, että kyseessä on Tallinnan keskustassa sijaitseva neljän tähden hotelli Nordic Hotel Forum.Simo Kauppinen kertoo, että luovutus Suomeen tapahtuu mahdollisimman pian, heti kun lainvoimainen luovutuspäätös on tehty.– Virossa on menossa eurooppalaisen pidätysmääräyksen eli EAW:n (European Arrest Warrant) käsittely.

Miten paljon epäilty mahdollisesti käytti rahoista?

– Se, miten paljon hän mahdollisesti käytti ei ole vielä tiedossa, mutta asia selvinnee mahdollisimman pian, Kauppinen sanoo.Nordic Hotel Forum on suosittu suomalaisten keskuudessa ja useat matkanjärjestäjät järjestävät sinne pakettimatkoja Suomesta.