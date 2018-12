Kotimaa

5 avointa kysymystä Arabianrannan murhasta

1. Miksi eno kävi 7-vuotiaan kimppuun?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Keitä asunnossa oli?





3. Miten tapahtumat etenivät?

4. Mistä tekoväline on peräisin?

5. Mikä on epäillyn tausta?





Helsingin poliisi tiedotti perjantaina, että 36-vuotias epäilty on uhrin eno. Epäilty on myöntänyt henkirikoksen.Rikos on poikkeuksellinen. Lapsiin kohdistuvia henkirikoksia on ylipäänsä vähän, ja yleensä tekijä on uhrin äiti tai isä.Tiedossa ei ole, miksi epäilty valitsi uhriksi juuri 7-vuotiaan pojan. Mies ei poliisin mukaan käyttänyt väkivaltaa muihin paikalla olleisiin. Toistaiseksi on hämärän peitossa, löytyykö teolle motiivia esimerkiksi epäillyn ja perheen historiasta.Epäiltyä itseään oli perjantaina ehditty kuulla kerran. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Kirsi Kanthin mukaan hän oli vedonnut harhoihin, ”jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä”.Kanth ei sunnuntaina kommentoinut tutkintaa Ilta-Sanomille.Miehellä on taustallaan pitkä rikoshistoria, mutta aiemmista rikoksista ei löydy mitään yhtä vakavaa.Epäilty on moninkertainen rattijuoppo, joka on ajanut autoa myös huumausaineiden vaikutuksen alla. Epäilyllä on myös pahoinpitelytuomioita. Rangaistukset ovat olleet pääosin ehdollista ja sakkoja. Ehdoton neljän kuukauden vankeusrangaistus muutettiin 120 tunnin yhdyskuntapalveluksi.Toistaiseksi ei ole tiedossa, että epäilty olisi ollut tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alaisena.Teon aikaan jouluaattona epäilty oli poliisin mukaan ollut uhrin perheen vieraana Arabianrannan Brysselinkadulla sijaitsevassa asunnossa. Väestörekisterikeskuksen osoitetietojen mukaan epäilty asuu Espoossa.Tapahtumahuoneistossa oli teon alkaessa paikalla epäillyn lisäksi kaksi perheen aikuista ja kaksi alaikäistä lasta.Poliisi ei ole kommentoinut, olivatko muut kaksi aikuista lapsen vanhemmat, mutta on kertonut aikuisten olevan perheen läheisiä.Poliisin mukaan ilta oli sujunut asunnossa rauhallisesti. Perheen lapset olivat jo nukkumassa ja kaksi muuta aikuista katsoivat televisioita, kun tapahtumat saivat yllättäen alkunsa. Aikuiset eivät ehtineet väliin.Epäillyn aloittama pahoinpitely ehti kertaalleen keskeytyä ja paikalle hälytettiin apua.Apua odotettiin porraskäytävässä, mutta epäilty onnistui saamaan uhrin haltuunsa ja lukkiutui tämän kanssa huoneistoon jättäen muut ulkopuolelle.Poika todettiin myöhemmin kuolleeksi tapahtumapaikalla.Toistaiseksi ei ole tietoa, miten pahoinpitely on aluksi keskeytynyt, tai mitä asunnon ulkopuolella on tapahtunut niin, että epäilty on onnistunut saamaan uhrin takaisin asuntoon.Tapahtumien tarkasta aikajänteestä ei ole tietoa. Teon on kerrottu tapahtuneen myöhään jouluaattoiltana.Tekoa tutkitaan murhana, sillä tekotapa on ollut poikkeuksellisen raaka ja julma ja uhri on ollut nuoren ikänsä vuoksi puolustuskyvytön.Poliisi on kertonut, että teossa on käytetty teräasetta ja tappamisen tarkoitus on ollut ilmeinen.Tekovälineen alkuperää ei ole toistaiseksi ehditty selvittää. Vielä ei siis tiedetä tarkemmin, millainen teräase oli ja oliko se epäillyllä mukanaan vai oliko se peräisin asunnosta.Epäilty vangittiin perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa.Epäillyn tausta on herättänyt runsaasti spekulaatiota. Poliisin mukaan ”ulkomaalaistaustaisen” epäillyn kansallisuudesta ei ollut vielä ”täyttä selvyyttä” perjantaina. Tutkinnanjohtaja ei ole avannut epäillyn etnistä taustaa, koska kyseessä on henkilötietolain suojaama tieto.Tiedossa ei ole, onko epäillyllä taustaa turvapaikanhakijana.Rikoshistoriansa perusteella mies on ollut Suomessa ainakin vuodesta 2001.