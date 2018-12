Kanttori Anna-Kaisa veisasi herkkää virttä Lakeuden Ristissä, kun peiliin piirtyi outo näky – ”Ääneni alkoi heti vapisemaan”

Kotimaa

Kanttori Anna-Kaisa veisasi herkkää virttä Lakeuden Ristissä, kun peiliin piirtyi outo näky – ”Ääneni alkoi he

Kuusenkaataja iski Lakeuden Ristiin. Kuusia on kaadettu Pohjanmaan kirkoissa viime aikoina muitakin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muitakin kuusia kaadettu

https://www.is.fi/uutisvihje/