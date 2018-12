Mies, nainen ja lapsi kuolivat Nelostien liikenneturmassa – kolmas uhri löytyi, kun murskautunut auto purettiin

Kotimaa

Mies, nainen ja lapsi kuolivat Nelostien liikenneturmassa – kolmas uhri löytyi, kun murskautunut auto purettii

Nelostien eilisessä onnettomuudessa Oulussa on kuollut kolmaskin ihminen.Poliisi tiedotti eilen, että Oulun pohjoispuolella tiellä Nelostiellä tapahtuneessa henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa menehtyi kaksi henkilöä. Onnettomuudessa kuolleiden määräksi on nyt kuitenkin vahvistunut kolme ihmistä, poliisi tiedottaa.Kolmas vainaja löydettiin, kun onnettomuudessa pahoin vaurioitunut henkilöauto saatiin täysin purettua.Etupenkeillä matkustaneet henkilöt todettiin kuolleiksi paikan päällä. Alustavan arvion mukaan pahoin murskautuneesta ajoneuvosta myöhemmin löytynyt kolmas vainaja oli kuollut välittömästi törmäyksen voimasta.Onnettomuudessa oli osallisena pohjoisen suuntaan matkalla ollut henkilöauto ja etelän suuntaan matkannut kuorma-auto. Noin puoli kilometriä Haukiväylän rampista pohjoiseen henkilöauto oli suistunut kylki edellä vastaan tulevien kaistalle ja törmännyt kuorma-auton keulaan.Poliisin mukaan törmäyksessä kuolivat 80-luvulla syntyneet mies ja nainen sekä kouluikäinen lapsi. Kuolleet ovat Venäjän kansalaisia. Vainajat on alustavasti tunnistettu. Onnettomuudesta on tiedotettu Venäjän viranomaisille.Kuorma-auton kuljettaja ei saanut onnettomuudessa vakavia fyysisiä vammoja.Raivaustyöt onnettomuuspaikalla saatiin päätökseen illan aikana ja liikenne kulkee normaalisti.Ajokaistalta suistumisen syy ei ole tiedossa. Tienpinta onnettomuuspaikalla oli sohjoinen ja liukas. Henkilöautossa oli hyväkuntoiset talvirenkaat.Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa.