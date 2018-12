Kotimaa

Vuoden viimeisessä lotossa viisi 6+1 -oikein tulosta – tässä oikeat numerot

Vuoden viimeisen lottokierroksen 52 oikea rivi on: 4, 6, 8, 11, 14, 25 ja 29.Lisänumero on 21. Plusnumero on 30.Lotossa oli jaossa 14,6 miljoonaa euroa, mutta sitä ei tällä kertaa voittanut kukaan. 6+1-oikein tuloksia tuli viisi kappaletta, ja niillä voittaa 51 757 euroa.Ensi viikolla lotossa on jälleen jaossa 14,6 miljoonaa euroa.Jokerin oikea rivi oli tällä viikolla 3738666. Viimeinen numero on myös Jokerin tuplausnumero.Tänä vuonna jaettu suurin lottopotti, 14,5 miljoonaa euroa, oli jaossa kesäkuussa. Tuolloin arvonnassa löytyi vain yksi täysosuma. Voittorivi pelattiin Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.