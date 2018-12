Kotimaa

Tällaiset olivat olosuhteet Oulun onnettomuus­paikalla: loskaa ja tietöitä

Poliisin mukaan etelän suunnasta ajanut henkilöauto törmäsi kylki edellä kuorma-autoon. Henkilöautossa matkustaneet kaksi ihmistä kuolivat heti.Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kommentoidaan, että olosuhteet olivat onnettomuuden aikaan vuodenaikaan nähden tavalliset. Tiellä on ollut jonkin verran loskaa.Myös Ilta-Sanomille asiasta kertoneiden silminnäkijöiden mukaan tie oli loskainen.– Kyllähän Pohjantiellä on aikaisemminkin rytissyt. Syitä on ollut laidasta laitaan. En kuitenkaan muista, että aivan tällä kohtaa. Toivotaan, että tämä olisi viimeinen rytinä, palomestari sanoo.Pohjantie on ollut jo useamman vuoden ajan remontissa useasta kohtaa parannustöiden johdosta.– Alueella on paljon tietöitä. Kyllä tälläkin kohtaa tietöitä on tehty jonkin verran.Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikan kohdalla on tietyömerkit ja kahdeksankymmenen kilometrin rajoitus.– Kyllä tie on asiallisesti merkattu. En osaa luokitella tien vaarallisuutta tarkemmin. En näe, että tietyöllä olisi mitään osuutta, palomestari kommentoi.