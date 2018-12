Kotimaa

Taivaalta tulee tänään vettä ja lunta – jalkakäytävät erittäin liukkaita

Uudenvuodenyöksi lumipyry

Jalankulkusäätä koskeva varoitus on voimassa aamusta iltaan asti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Varoituksen mukaan vesisade lisää jalkakäytävien liukkautta.Pohjois-Suomessa lumisade haittaa tänään tieliikennettä. Ilmatieteen laitos varoittaa autoilijoita huonosta ajokelistä aamukahdeksasta lähtien Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Iltakuudesta alkaen huonon ajokelin varoitus on voimassa myös Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.Illalla sää muuttuu selkeämmäksi lännestä alkaen. Sunnuntain vastaisena yönä Lapissa tulee vielä lumikuuroja ja pohjoiseen kääntyvä tuuli voimistuu. Sunnuntaina kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta vähitellen maan eteläosaan saakka.Enimmäkseen sunnuntaina on selkeää tai puolipilvistä, maan keskivaiheilla liikkuu runsaamman pilvisyyden mukana lumikuuroja kaakkoon.Maanantaina uudenvuodenaattona sää pilvistyy selkeän ja hyvin kylmän aamun jalkeen. Päivälämpötila on idässä ja pohjoisessa 10 ja 20 pakkasasteen välillä, lännessä lämpötila kohoaa 0 ja -5 asteen välille.Illalla etelän ja kaakon välinen tuuli yltyy voimakkaaksi ja uudenvuodenyöksi Suomeen leviää lännestä lumipyry. Pohjoisimpaan Lappiin lumisade ei yltäne, ja siellä pakkanen on kireää yhä illalla. Lännessä ja etelässä tulee sään lauhtuessa vettä.