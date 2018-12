Kotimaa

Ilotulittamisen rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite sai kokoon 50 000 nimeä

Venetsialaisissa usein yleinen lupa ilotulittaa

Ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta, joka on eduskuntakäsittelyn raja.Neljätoista eläin-, terveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä avasi Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen joulukuun alussa. Tavoitteena on vähentää merkittävästi ilotulituksista aiheutuvia haittoja. Erikseen mainitaan silmä- ja muut vammat sekä tulipalot. Kiellon myös toivotaan lievittävän eläinten stressiä. Lisäksi halutaan hillitä ympäristön kuormittumista.– Koska ilotulitteet eivät ole kuluttajille välttämättömiä tuotteita ja niiden käyttöön liittyy riskejä, yksinkertaisinta ja tehokkainta olisi sallia luokkiin F2 ja F3 kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käyttö vain ammattilaisille, aloitteessa sanotaan.Monet pelastuslaitokset rajoittavat jo nykyään uudenvuoden ilotulittamista turvallisuussyistä. Esimerkiksi ilotulitteiden käyttö keskusta-alueilla on monilla paikkakunnilla kielletty. Lisäksi ilotulitteiden hallussapito on kielletty alaikäisiltä. Aloitteen mukaan rajoitukset ovat vähentäneet mutteivät poistaneet esimerkiksi ilotulitteista aiheutuvia silmävammoja.Aloitteen alullepanijat kiinnittävät huomiota myös siihen, että huvilakauden päättäjäiset eli venetsialaiset ovat ilmiönä laajenemassa. Elokuun lopulla ilotulittamiseen on yleinen lupa venetsialaistapahtumissa monien pelastuslaitosten alueilla.– Venetsialaisten laajentuminen ilmiönä ja ilotulitealan toiminnanharjoittajien ilotulitekaupan markkinoiden kasvu ovat tapahtuneet samaan aikaan, kun pelastuslaitokset ovat vapauttaneet ilotulitteiden käyttöä ilmoitusmenettelystä kemikaaliturvallisuuslain 92. pykälän nojalla. Kun otetaan huomioon kehityksen ja ilotulitteiden aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät, olisi ilotulitteiden käytön laajentumisen aiheuttamien riskien hyväksyttävyys saatava demokraattisen päätöksenteon arvioitavaksi, aloitteessa sanotaan.Aloite ei koske tähtisadetikkuja, pieniä paukkupommeja tai kipinäsuihkuja, jotka ovat niin kutsuttuun F1-luokkaan kuuluvia pyroteknisiä tuotteita. Aloitteessa todetaan, että EU:n jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa niiden myyntiä.