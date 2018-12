Legopettymys repesi: Karu totuus jättimäisestä alennuksesta paljastui vasta, kun Verkkokauppa.com lähetti viestin

Kotimaa

Legopettymys repesi: Karu totuus jättimäisestä alennuksesta paljastui vasta, kun Verkkokauppa.com lähetti vies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kampanjaerä myytiin lyhyessä ajassa loppuun”

Verkkokauppa.com vetoaa inhimilliseen virheeseen