Kotimaa

Eurojackpotissa jaossa 19 miljoonaa – oikea rivi on tässä

Perjantaina 28.12 arvotun Eurojackpotin kierroksen oikea rivi on 19, 24, 31, 38 ja 40.Tähtinumerot ovat 7 ja 10.Potissa oli noin 19 miljoonaa euroa.5+2 oikein tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Voitto-osuus on 9 606 434,20 euroa. Voitot matkaavat Saksaan ja Alankomaihin.5+1 oikein löytyi kolme kappaletta. Voitto-osuus on 590 011,20 euroa.5+0 oikein tuloksia oli neljä. Voitto-osuus on 156 179,40 euroa.Paras Suomesta löytynyt tulos oli 4+2. Tuloksia löytyi Suomesta kolme kappaletta ja niillä voitti 4 338,30 euroa.Ensi viikolla vuoden ensimmäisessä Eurojackpot-arvonnassa tavoitellaan 10 miljoonan euron pottia.Perjantai-Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos. Rivi oli tuplattu ja rivin viimeinen numero meni oikein, joten voittosumma tuplaantui 20 000 eurosta 40 000 euroon. Voitto osui vaasalaiselle nettipelaajalle, joka saa voittonsa suoraan tililleen.Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 9 3 5 0 3 9.