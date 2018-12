Kotimaa

Nämä 15 asiaa muuttuvat ensi vuonna

pysyy kutakuinkin ennallaan. Indeksitarkistukset kaikille.muuttuu ansiotuloissa. Kunnallisverotuksen perusvähennys nousee 3 100 eurosta 3 305 euroon. Työtulovähennys kohenee 1 540 eurosta 1 630 euroon. Myös eläketulonvähennyksen enimmäismäärä nousee.pysyy ennallaan. Ensi vuonna solidaarisuusveron alaraja on 76 100 euroa.korkovähennys alenee. Tänä vuonna vähentää saa 35 prosenttia, ensi vuonna 25.kiristyy. Oluttölkki kallistuu noin 2 senttiä, viinipullo 13 senttiä ja Koskenkorva 22 senttiä pullolta.nousee. Tupakka-askin hintaan tulossa 60 senttiä lisää.vero nousee. Virvoitusjuomissa veronkorotukset painottuvat sokeripitoisiin juomiin. Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmistevero nousee 22 sentistä 27 senttiin litralta. Myös sokeripitoisten juomajauheiden vero nousee. Virvoitusjuomissa veronkorotukset painottuvat sokeripitoisiin juomiin. Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmistevero nousee 22 sentistä 27 senttiin litralta. Myös sokeripitoisten juomajauheiden vero nousee.alenee. Uusista autoista maksettava autovero kevenee eniten vähäpäästöisillä autoilla.tulorekisteriin. Työnantaja toimittaa tiedot tulorekisteriin, ja tietoja käyttävät muun muassa Verohallinto, Kela, Työeläkerahasto ja eläkelaitokset.Pienituloisten perheiden opiskelijoille. Kuukaudessa 46,80 euroa, tulee voimaan elokuun alussa.. Pelastuslaitoksilla ei enää velvollisuutta huolehtia nuohouksesta. Rakennuksen omistajan huolehdittava, että nuohous tehdään vakituisessa asunnossa vuosittain, vapaa-ajan asunnossa vähintään kolmen vuoden välein.koskevat säännöt uudistuvat. Esimerkiksi etunimiä voi olla kolmen sijasta neljä. Vuodenvaihteen jälkeen etunimiä voi ottaa nykyisen kolmen sijaan neljä eikä etunimen enää tarvitse olla kotimaisen nimikäytännön mukainen. Myös nimen hyväksyttävyyden ehdottomia esteitä tarkennetaan. Etunimen aiheuttamaa haittaa arvioidaan jatkossa eri tavoin lapsen ja täysi-ikäisen nimenmuutoksen kohdalla. Myös sukunimiä koskeva laki uudistuu. Kahden sukunimen yhdistelmän voi jatkossa antaa myös lapselle. Avopuolisot voivat saada yhteisen sukunimen, jos he ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen tai yhteishuollossa oleva lapsi.osakkeet sähköiseksi. Asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden paperiset osakekirjat siirtyvät historiaan. Asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista aletaan kerätä tiedot sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Ennen vuodenvaihdetta perustetut taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa rekisteriin toukokuun alusta lähtien. Siirron jälkeen taloyhtiön ei tarvitse enää pitää yllä osakeluetteloa eikä osakkeenomistajan huolehtia osakekirjan säilyttämisestä.laajenee mehuihin. Pantillisia mehupakkauksia voi löytää kauppojen hyllyiltä vähitellen vuoden alusta lähtien. Suomen Palautuspakkaus -yhtiön laajennuksen myötä pantilliseen järjestelmään voidaan liittää nykyisten pakkausten lisäksi mehu-, juomatiiviste- ja glögitiivistepakkauksia, jotka ovat PET-muovia, lasia tai alumiinia. Kaikki pakkaustyypit voi palauttaa samoihin palautusautomaatteihin.työttömänä helpottuu. 25 vuotta täyttänyt työtön työnhakija voi jatkossa opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Opiskelu voi kestää enintään kuusi kuukautta. Opintojen pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa, minkä arvioi TE-palvelut. Opiskelu kerryttää myös aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.nopeampia verkkoja. Ensimmäisten 5G-verkkojen rakentaminen voi alkaa Suomessa vuodenvaihteessa. Valtioneuvosto on myöntänyt 3,5 gigahertsin taajuusalueen verkkotoimiluvat Telia Finlandille, Elisalle ja DNA:lle. Seuraavan sukupolven matkaviestinteknologia mahdollistaa jopa kymmenen kertaa nykyistä nopeammat langattomat yhteydet.