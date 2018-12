Äiti luuli löytäneensä pojalleen edullisen Playstationin Facebook-kirppikseltä – myyjä paukautti estot päälle heti maksukuitin saatuaan

Kotimaa

Äiti luuli löytäneensä pojalleen edullisen Playstationin Facebook-kirppikseltä – myyjä paukautti estot päälle

” Ilo hävisi pojan kasvoilta”

Iisalmelainen äiti kertoo, mitä tapahtui, kun hän löysi joulun alla lupaavan tarjouksen Facebookin kirpputoripalstalta Playstation 4 -pelikonsolista. Hän haluaa kertoa kokemastaan julkisesti varoittaakseen muita verkon kautta kauppaa tekeviä.Kun äiti oli ensimmäisen kerran yhteydessä Ilta-Sanomiin hieman ennen joulua, hän kertoi innostuneensa asiasta poikansa takia.– 14-vuotias poikani oli toivonut pitkään sellaista pelikonsolia lahjaksi. Otin yhteyttä myyjään ja kysyin, onko tarjous vielä voimassa. Hän pyysi, että laittaisin koko hinnan tilille, niin hän veisi paketin postiin. Emmin hetken aikaa, äiti kertoi tuolloin.Hän sanoi miettineensä ensin, voiko myyjään luottaa. Postiennakkoakin hän ehdotti, mutta myyjä kieltäytyi vedoten siihen, että oli joutunut aiemmin maksamaan ylimääräisiä maksuja postiennakolla tavaroita toimittaessaan.– Sitten hän lupasi, että jos laitan puolet hinnasta eli 60 euroa hänen tililleen ja kuitin maksusta, hän puolestaan laittaa minulle postin lähetystunnuksen, nainen kertoi.– Tein niin kuin nainen pyysi eli laitoin kuitin maksusta hänelle, nainen kertoi.Epäilykset kuitenkin heräsivät saman tien, kun pelikonsolin myyjä esti hetken kuluttua naisen pääsyn profiiliinsa, jolloin myöskään viestien lähettely ei enää onnistunut. Myös konsolia toivonut 14-vuotias yritti lähestyä myyjää viestillä, mutta tämä esti hänenkin pääsynsä profiiliinsa.Maksun jälkeen myyjästä ei kuulunut mitään.– Kaikista ikävintä tässä on nyt se että nainen tiesi, että konsoli oli tulossa pojalleni joululahjaksi. Ilo hävisi pojan kasvoilta, kun hän kuuli mitä on käynyt. Vaikka rahallinen menetys ei ole iso, sen on kuitenkin isolle perheellemme aika tärkeä. Tein asiasta rikosilmoituksen, nainen kertoi.Joulu meni, eikä pelikonsolista tai myyjästä ollut kuulunut edelleenkään mitään perjantaihin mennessä. Äiti kertoo kyselleensä Facebookissa tietoja kyseisestä myyjästä, ja hänen mukaansa useat ihmiset ovat kertoneet saman henkilön huijanneen muitakin aiemmin, useilla eri nimillä esiintyen.– Pleikkahankinnat ovat kalliita, varsinkin isossa perheessä. Pojalle pettymys oli paha, ja hän otti siitä itseensä, koska oli niin kovasti odottanut sitä.Suuresta pettymyksestä huolimatta nainen kertoo joulun sujuneen perheessä hyvin. Hän kertoo oppineensa tapauksesta sen, että aikoo olla todella varovainen tehdessään seuraavan kerran kauppoja verkon välityksellä.– Ei tietysti pitäisi maksaa mitään etukäteen, mutta miten voi sitten toimia, jos myyjä on eri paikkakunnalla? Moni oli aiemminkin varoittanut kyseisestä henkilöstä, mutta eiväthän ne varoitukset omalle kohdalle etukäteen yleensä osu. Profiili ei vaikuttanut tekaistulta, eikä siitä herännyt epäilystä, että kyseessä olisi huijari. Mutta niinpä näkyy olevan, äiti sanoo.– Vaikka rehellisiä myyjiä on, nämä huijarit pilaavat niidenkin maineen, hän korostaa.