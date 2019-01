Kotimaa

”Tellervo Koivisto on mieheni suuri esikuva” – presidentti Tarja Halonen kertoo ystävästään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen kertonut avoimesti, eikä kumpikaan osapuoli ole tästä loukkaantunut, että hän on mieheni suuri esikuva.