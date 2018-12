Aviomies kertoi muuttavansa äidin luokse miettimään asioita – härski totuus paljastui, kun tuttavat purskahtivat nauruun

Kotimaa

Aviomies kertoi muuttavansa äidin luokse miettimään asioita – härski totuus paljastui, kun tuttavat purskahtiv

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 1.5.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.

Mies löysi netistä uuden rakkaan ja lähti

Mies oli miettinyt eroa yksin puolen vuoden ajan sen jälkeen, kun hän oli tanssinut pikkujouluissa toisen naisen kanssa.

Ihastuminen tapahtui elokuvaa katsoessa

Halailu pikkujouluissa muutti kaiken

Tuttavat purskahtivat nauruun – ja kertoivat totuuden

Nainen luuli puolisonsa olevan unelmamies, kunnes paljastui, että tämä oli harrastanut prostituoituja ja yhden illan juttuja vuosien ajan.

Puoliso olikin keskellä sukupuolenkorjaamisprosessia

Unelmamies harrastikin prostituoituja

Karaokebaarista löytyi uusi mies