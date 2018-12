Veikkauksen työntekijä tallentui valvontakameraan 150 000 € repussaan – poliisi etsii kesken työvuoron ”sairastunutta” miestä

Kotimaa

Veikkauksen työntekijä tallentui valvontakameraan 150 000 € repussaan – poliisi etsii kesken työvuoron ”sairas

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkittavana törkeä varkaus, jossa Vantaalla sijaitsevan yrityksen työntekijän epäillään anastaneen yrityksen varoja noin 150 000 euron arvosta. Yksi isoimmista yrityksistä on Veikkaus Oy. IS kysyi Veikkaus Oy:stä, onko rikos kohdistunut heihin.

Onko kyseessä Veikkaus Oy?

Tämä tiedetään jutusta