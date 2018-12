Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Ensi vuonna

Vuonna 2019 me kaikki olemme varovaisempia.Varovaisin, ja yksinäisin, meistä on se cis-sukupuolinen vihreä, joka salaa haaveilee kolmelitraisesta diesel-autosta, mutta ei voi puhua siitä kenellekään.Vuonna 2019 me kaikki olemme herkempiä.Herkimpiä ovat natsit, jotka loukkaantuvat, kun heitä kutsutaan natseiksi; punavihreät, jotka loukkaantuvat, kun heitä kutsutaan punavihreiksi; miehet, joita kutsutaan miehiksi sekä ne kaikki, jotka haluavat kutsua lapsia lapsiksi, mutta keksivät juuri, ettei sitäkään enää varmaan saa tehdä.Eduskuntavaalien lähestyessä Juha Sipilä viettää yhä enemmän aikaa autotallissaan rakentamassa yhä terävämpiä ja lohduttomampia esineitä; Pekka Haavisto siirtyy oikealle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle, kunnes kaatuu; Antti Rinne pääsee vaalikampanjan edetessä lauseensa puoliväliin; Petteri Orpo unohtaa, kuka on Petteri Orpo; ja kun Venäjä alkaa taas lähennellä toisten maiden rajoja, Timo Soini syyttää siitä Punavuoressa asuvaa näyttelijää, joka saa uuden uran Yleisradion johtavana Venäjä-asiantuntijana.saadaan kuriin, kun kyllin moni on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa kaltaisilleen osallistuvansa ilmastotalkoisiin luopumalla autosta, jota ei omista.Nuorten naisten psyykkiset ongelmat saadaan kuriin Maria Veitolan ostettua itselleen paremman kameran, jonka avulla kertoa Instagramissa kymmenen eri sponsorin tukemana, mikä 2010-luvun Hannele Lauria nyt satuttaa.85-vuotias maalaismies kokee aivan uudenlaisen vieraantumisen tunteen kuullessaan, että Anne Bernerin mukaan miehen pitää ostaa Berneriltä 90 000 euroa maksava sähköauto, mikäli haluaa elää.Kun Jari Tervo ja Vesa-Matti Loiri kertovat Loiri-kirjan mainoskiertueella vähän naisista, kukaan ei mainitse sanaparia ”toksinen maskuliinisuus”, kun on toi Loiri vain niin karismaattinen.askeleen kohti valoa, kun kansakunnan omatunto Riku Rantala vihdoin ilmoittaa, että oppi juuri reissullaan kuuhun, ettei ole koskaan lentänyt, ajanut autoa, käyttänyt sähköä, käynyt kuussa ja kuka Ari Lahteenmäki, ikinä oo kuullutkaan.Muutenkin maahan on leviämässä positiivinen elämänasenne, kun roskakasaan ajautuneita syyllistetään siitä, etteivät ne osaa iloita siitä, että on edes roskia.Vuoden lopussa kaikki kuitenkin hajoaa, kun yhteisöllinen kansalainen laskee, että tulitikkuaskissa on 43 tulitikkua, vaikka takakannessa luvataan ”keskimäärin 45 tulitikkua”. Kansalaisen pettymys pääsee uutisaiheeksi, tulitikkutehtaan markkinointipäällikkö pyytää anteeksi aiheuttamiaan traumoja, ja kaikki on hetken hyvin, kunnes joku kysyy, mitä järkeä on edes tehdä tulta, hiilidioksidipäästöt, ja vuosi päättyy siihen, kun me kaikki huudamme toisillemme.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.