Parikymppinen mies ja 36-vuotias perheenisä kohtasivat ravintolan edessä sulkemisaikaan – seuranneet tapahtumat muuttivat elämän järkyttävällä tavalla

Parikymppinen mies ja 36-vuotias perheenisä kohtasivat ravintolan edessä sulkemisaikaan – seuranneet tapahtuma

Miehen on maksettava vakuutusyhtiölle ”vain” hieman alle 510 000 euroa.

Miehen on maksettava joka kuukausi noin 1 400 euroa. Maksut loppuvat vasta vuonna 2039.





Rakentaja toikkaroi humalassa – koko kesämökki paloi

Vauras venäläismies ei vaatinut toheloineelta kirvesmieheltä minkäänlaisia korvauksia.

Rattijuoppo hurautti seinän läpi – remonttilasku 45 000 euroa

Älytön päähänpisto tuhosi kaksi autoa

Isä ei ollut autoaan tunnistaa.

Vieras pyysi isännän naisystävää lauteille – alkoi takaa-ajo kirveen kanssa

kertoi loppuvuonna miehestä, joka päätti kännipäissään lähteä kalastamaan voimalaitoksen altaaseen Vaajakoskella.Vene kaatui, ja kalareissu päättyi hyiseen veteen. Mies onnistui hilaamaan itsensä ylös altaasta ja tunkeutui voimalaitoksen tiloihin lämmittelemään. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan mies meni seuraavaksi näpelöimään voimalaitoksen laitteita. Seurauksena oli yhden generaattorin vioittuminen.Lasku oli kallis. Generaattorin korjaamiseen meni puoli vuotta. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen törkeään vahingontekoon.Mies selvisi rikoksestaan lopulta ehdollisella vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksella. Rangaistukseen liitettiin 80 tunnin yhdyskuntapalvelus.Karumpi pala ovat korvaukset, vaikka niidenkin osalta oikeus oli armollinen – korvauksia maksaneen sveitsiläisen vakuutusyhtiön tappioksi.Oikeus otti huomioon osapuolten varallisuusaseman lisäksi sen, ettei mies osoittanut lopulta kovinkaan suurta syyllisyyttä. Niinpä vakuutusyhtiö voi yrittää periä mieheltä vain kahta kolmasosaa maksamistaan 765 000 euron korvauksista. Miehen on maksettava vakuutusyhtiölle ”vain” hieman alle 510 000 euroa. Suur-Savon Sähkölle miehen on maksettava koko sen omavastuuosuus eli runsaat 63 000 euroa., joissa humalainen toiminta on tullut hyvin kalliiksi, eivät ole tavattoman harvinaisia. Seurauksena on ollut paitsi suuria taloudellisia menetyksiä, myös tragedioita, joissa on menetetty myös terveys.Ilta-Sanomat kävi läpi tapauksia. Kaikki ohessa esille nostetut jutut on käsitelty käräjäoikeudessa ja moni myös hovioikeudessa.Nuori mies löi yhden kerran – uhrista pysyvästi työkyvytönpikkukaupungin nuorimies sai huomata, että yhdelläkin lyönnillä voi olla loppuelämän mittaiset seuraukset – sekä lyöjälle että uhrille.Mies löi yhden kerran kadulla miestä. Isku teki uhrista, 36-vuotiaasta kahden lapsen isästä loppuelämäksi työkyvyttömän. Lyöjä, parikymppinen mies joutuu maksamaan 24 vuoden ajan jokaisena kuukautena ansionmenetyksiä uhrille.Käräjäoikeuden päätöksellä lyönnin hinnaksi olisi ollut 670 000 euroa, mutta hovioikeus sovitteli summan 450 000 euroon, kun se leikkasi korvauksista 220 000 euroa. Miehen on maksettava joka kuukausi noin 1 400 euroa. Maksut loppuvat vasta vuonna 2039.Hovioikeus lievensi lyöjän saamaa tuomiota muutenkin. Se lyhensi ehdollista tuomiota ja pudotti urille maksettavat kärsimyskorvaukset 50 000 euroon.Lyöjän mielestä kyse oli ollut hätävarjelutilanteesta, mutta oikeus katsoi teon tahalliseksi.Tapahtumien taustalla oli talvinen ravintolailta. Vanhempi mies oli pyrkinyt nuoremman miehen pöytäseurueeseen, mutta häntä ei ollut huolittu pöytään.Kun ravintola sulki ovensa, miehet tapasivat yöllä vielä ravintolan edustalla.Vanhempi mies tuuppasi nuoremman miehen nurin. Kun nuorempi nousi ylös, hän löi lyhyen sanailun jälkeen kerran miestä kasvoihin eikä jäänyt seuraamaan, mitä tälle kävi.Uhri sai iskusta niin vakavat vammat, että on lopun elämänsä muiden autettavana. Hän on pysyvästi eläkeläinen.Tuomittu on työssä käyvä mies eikä hän ollut aiemmin syyllistynyt rikoksiin. Hän myönsi syyllisyytensä, mutta totesi, että vakavien vammojen tuottaminen ei ollut hänen tarkoituksensa.bensiini ja tupakka yhdessä ovat huono yhdistelmä.Muutama vuosi sitten jäljelle jäi vain savuavat rauniot kesämökistä, kun humalassa ollut rakennusmies avasi bensiinipullon, josta läikkyi nestettä ja sähläsi samaan aikaan tupakkansa kanssa.Mies ei tajunnut tilanteen vakavuutta, kun hän pisti tupakaksi. Kohta oli liekeissä nortin lisäksi myös viittä vailla valmis kesämökki.Mökkirakennuksen arvo oli noin 150 000 euroa. Myös rakennusmiehen vajaan 15 000 euron arvoinen henkilöauto tuhoutui palossa. Mies itse sai palovammoja raajoihinsa ja selkäänsä.Rakennusmiehellä oli myös onnea. Hän oli viimeistelemässä kesämökkiä, jonka omisti venäläinen mies. Vaurasta venäläismiestä vahinko ei ilmeisesti koetellut, koska hän ei vaatinut toheloineelta kirvesmieheltä minkäänlaisia korvauksia.Käräjäoikeus tuomitsi kirvesmiehen yhden kuukauden ehdottomaan vankeuteen varomattomasta käsittelystä.Mies yritti saada muutettua tuomionsa sakoiksi, mutta Itä-Suomen hovioikeus ei muuttanut ratkaisua.Vakuutusyhtiö korvasi miehelle auton, mutta hän itse joutui maksamaan vajaat tuhat euroa palopaikan jälkien raivauksista.asukkaat olivat onneksi muualla sinä juhannusaattona, jolloin perheen makuuhuoneeseen tupsahti yllättäen erikoisia vieraita: talon seinästä tuli lävitse Audi-henkilöauto matkustajineen.Taustalla oli humalaisen kuskin virhe: kuljettajan piti kääntyä risteyksessä, mutta jokin meni pieleen ja hän jatkoi matkaansa suoraan talon seinään. Autossa oli kuskin lisäksi useita matkustajia. Kaikki tulivat autosta ulos omin jaloin.Lasku autoilijalle oli vahinkojen mukainen. Audi upposi niin syvällä taloon, että siitä ei jäänyt näkyviin juuri muuta kuin takakontti.Pienellä pintaremontilla ei päässyt rivitalo eikä päässyt autokaan. Rivitalon remonttilaskuksi tuli noin 45 000 euroa. Audin peltien oikominen maksoi kymppitonnin verran. Taloremontin maksoi aluksi auton vakuutusyhtiö, joka peri rahat Audi-mieheltä.Käräjäoikeus tuomitsi kännikuskin lyhyeen ehdolliseen vankeuteen ja 180 euron sakkoihin.Onnettomuus sattui T-risteyksessä omakotialueella, jossa on 40 km/h-rajoitus.mies sai älyttömän päähänpiston, josta hän ei kertomansa mukaan muista juuri mitään. Tapauksen jälkiselvittelyn mies kuitenkin muistaa todennäköisesti hyvin pitkään: hän sai eteensä lähes 45 000 euron laskun, koska oli sytyttänyt kotimatkallaan kaksi autoa palamaan.Päähänpistoa edelsi kesähelteisen päivän reipas juopottelu.Toinen autoista oli muutaman tonnin hintainen ikäloppu, mutta toinen oli uudenkarhea maasturi. Autot olivat sattuneet miehen käyttämän pyöräreitin varrelle.Oikeudessa mies kertoi, että hän oli löytänyt jostain bensiinikanisterin ja vauhdittanut syttymistä roiskimalla polttoainetta autojen päälle.Poliisi tavoitti miehen toisen auton läheltä istumasta. Kanisterikin oli lähellä.Oikeudessa mies piti täysin mahdollisena, että hän oli tuikannut autot tuleen.Kymppitonnien laskun lisäksi mies sai seitsemän kuukautta ehdollista vankeutta.mies sai maaliskuisena viikonloppuna kutsun vieraaksi tonttinaapurinsa saunaan. Tunnelma oli korkealla, olihan jotain ehditty jo maistellakin.Jonkin aikaa lauteilla istuttuaan vieras ehdotti isännälle, että voisiko tämä kutsua myös naisystävänsä mukaan.Hetken aikaa tuntui siltä, että vieraan toivomus saattaisi toteutuakin. Naisystävä kolisteli jo löylyhuoneen puolelle, kun illan isäntä puuttui tapahtumien kulkuun. Hän opasti naisystävänsä saman tien pukuhuoneeseen ja turvallisempaan paikkaan.Miehet jäivät lauteille kahden kesken, juttu oikein enää luistanut ja tunnelma oli pilalla, vaikka saunakaljaakin oli jo mennyt jonkin verran.Lauteille tuli tilaa, kun vieras ampaisi pois. Hän ehti napata kännykkänsä ja harppoi suorinta tietä omalla pihalleen.Illan isäntä seurasi perässä mukanaan liiteristä nappaamansa kirves. Pensasaidan takana vähissä vaatteissa luurannut saunavieras naputteli jo hätäkeskuksen numeroa – poliisi saapuisi minä hetkenä hyvänsä.Virkavalta rauhoitteli isännän, ja tapahtunutta purettiin muutaman kuukauden kulutta käräjäsalissa.Isäntä sai laittomasta uhkauksesta 1 250 euron sakot. Menopuolelle hän kirjasi rikkoutuneen naapurisovun lisäksi myös kirveen, jonka sai valtio.Kuuntele alla olevalta videolta, miten humalainen poika löysi isänsä auton avaimet ja aiheutti 15 500 euron laskun.