Kommentti: Uudenvuoden toive koko planeetalle

Vuosi vaihtuu tänä vuonna kelpo talvisäässä: koko maassa elohopea on reippaasti pakkasella. Moni on tästä riemuissaan, mutta kaikkia autoilijoita pakkanen ei kohtele yhteismitallisesti.

Sähköautolla

Suomessa

Matka mummolaan kestää ja kestää.

Energiayhtiö St1:n

ajavan toimintamatkasta noin kymmenen asteen pakkanen leikkaa helposti 10–20 prosenttia. Akkujen kyky luovuttaa sähköä heikkenee. Akuston lämmittämiseen kuluu virtaa. Matkustamoakin pitää lämmittää. Se on pois ajomatkasta. Keskihintaisen sähköauton toimintamatka voi supistua sataan kilometriin. Sitten on ladattava. Kylmässä akku ei lataudu ensinkään niin hyvin kuin kesäsäässä.on tällä haavaa reilut parituhatta sähköautoa. Kymmenen vuoden kuluttua niitä pitäisi olla jo 670 000, jos liikenne- ja viestintäministeriön raportin keskustelua herättänyt ennuste toteutuu. Miten tavoite voisi toteutua, mihin hintaan ja millä yhteiskunnallisilla vaikutuksilla, sitä raportti ei kuvaa. Kyse lieneekin halusta herätellä ihmisiä ilmastonmuutoksen vaatimiin elämäntapamuutoksiin.Huomion saaminen asialle voi alkuun kuulostaa perustellulta viestintästrategialta, mutta sen hinta voi tulla kalliiksi. Pahimmillaan käy kuin sadun paimenpojalle, joka hänkin halusi huomiota asialleen. Hän huuteli perättömästi suden tulevan. Kun susi lopulta tuli, eivät kyläläiset enää uskoneetkaan.perustaja ja pääomistaja Mika Anttonen arvosteli kovin sanoin reaalimaailmasta irti olevia ilmastomuutoslupauksia, koska ne voivat kääntyä hyvää tarkoitusta vastaan. Liikenteen ei kannata väittää muuttuvan sähköautojen ansiosta päästöttömäksi, jos kukaan ei tiedä, miten tuo tavoite voidaan toteuttaa.Anttosen valitsema tapa toimia on toinen. Hän etenee pienin askelin lupaamatta mahdottomia. Kokeilee, toimiiko bioetanolin valmistaminen sahanpurusta. Voiko kaukolämpöä tuottaa poraamalla reikä yli kuuden kilometrin syvyyteen Suomen kallioperään? Tuulivoimaakin St1 tuottaa jo merkittäviä määriä, vaikka sitä asiaa Anttonen ei isommin pidä esillä. Jos käynnissä olevat pilottihankkeet onnistuvat, sen jälkeen ryhdytään puhumaan niiden skaalaamisesta suurempaan mittakaavaan.Anttosen suurimpana haasteena on luoda järjestelmä, jolla hiiltä sidotaan ilmasta ja kierrätetään ihmiskunnan käyttöön. Sen näkyvin teko olisi tehdä osasta Saharaa suuri hiilidioksidin sitoja metsittämällä alue aurinkoenergian avulla merivedestä tuotetulla makealla kasteluvedellä. Helppoa se ei ole, mutta keinojen etsiminen on meidän sukupolvemme ja rikkaan pohjoisen tehtävä.Se voi olla parempi uudenvuodenlupaus planeetalle, kun epävarmuuden varassa lepäävät toiveet sähköautojen nopeasta yleistymisestä.