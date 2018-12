Mies raiskasi nukkuvan naisen veneessä – vetosi oikeudessa perheeseen ja työpaikan menettämiseen, mutta se ei säästänyt vankilatuomiolta

Kotimaa

Mies raiskasi nukkuvan naisen veneessä – vetosi oikeudessa perheeseen ja työpaikan menettämiseen, mutta se ei

Henkilökohtaiset olosuhteet eivät ole sillä tavoin poikkeuksellisia, että ne puhuisivat ehdollisen vankeuden tuomitsemisen puolesta.

Mies kertoi alkaneensa seurustella tapahtumien jälkeen

(KKO) tuomitsi perjantaina antamallaan ennakkoratkaisulla ehdottomaan vankeuteen miehen, joka oli yhdynnässä nukkuvan naisen kanssa. Mies raiskasi lapsuudenystävänsä venereissulla kesällä 2016.Hovioikeus oli aiemmin tuominnut rangaistuksen ehdollisena, mutta KKO katsoi, ettei syitä lievempään rangaistukseen ole.– Asiaan ei liity sellaisia miehen syyllisyyttä lieventäviä asianhaaroja, jotka selvästi puoltaisivat vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdollisena. Korkein oikeus päätyy siihen, ettei miehelle tuomittua vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta voida määrätä ehdolliseksi, KKO toteaa.oli muun muassa miehen ja naisen välinen luottamussuhde. He olivat tunteneet lapsuudesta asti ja kuuluivat samaan ystäväpiiriin. Oikeuden mukaan nainen oli aiemmin ilmaissut, ettei halua fyysistä tai seksuaalista läheisyyttä mieheltä.– Asianomistaja oli ennen tekoa torjunut vastaajan lähentelyn tämän yrittäessä silittää asianomistajaa.Korkein oikeus katsoi, että nukkuvan ihmisen raiskaamisen loukkaavuus johtuu siitä, että uhri ei voi mitenkään reagoida tai puolustautua.– Raiskauksen kohteen kannalta se, ettei hänellä ole mitään tietoa tapahtumien etenemisestä, teon kestosta taikka muista sen erityispiirteistä, voi korostaa rikoksen pelottavuutta ja traumaattisuutta.katsoi, että rangaistuksen tuomitsemista ehdollisena puolsi muun muassa se, että hän on suorittanut oikeuden määräämän yhdyskuntapalvelun, maksanut vahingonkorvaukset ja pidättäytynyt valittamasta tuomiosta. Lisäksi mies vetosi perheeseensä ja työpaikkaansa.– Mies on tapahtuman jälkeen alkanut seurustella, muuttanut yhteen avopuolisonsa kanssa ja heille on syntynyt lapsi. Miehellä on vakituinen työpaikka, jonka hän menettää, mikäli hän joutuu vankilaan.KKO ei kuitenkaan antanut painoarvoa miehen perusteluille.– Henkilökohtaiset olosuhteet eivät ole sillä tavoin poikkeuksellisia, että ne puhuisivat ehdollisen vankeuden tuomitsemisen puolesta.