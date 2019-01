Älykäs, hauska ja tarvittaessa pisteliäs – ystävät paljastavat, millainen oikeasti on 90 vuotta täyttävä rouva Koivisto

Kotimaa

Älykäs, hauska ja tarvittaessa pisteliäs – ystävät paljastavat, millainen oikeasti on 90 vuotta täyttävä rouva





Luulen, että Tellervo ja Mauno olivat oppineet toinen toisiltaan sen, ettei kaikkeen tarvitse ottaa kantaa.













Hän osasi jotenkin yhdellä tokaisulla hauskalla tavalla laukaista tilanteen.





Hän on mieluummin harvapuheinen, mutta kun sitä puhetta tulee, se on sekä älykästä että ystävällisen ilkeääkin joskus.