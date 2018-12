Kotimaa

Viikonloppuna sataa räntää ja lunta

Aamulla lännessä voi olla sumua. Iltapäivällä sää muuttuu Etelä-Pohjanmaan tienoilla selkeämmäksi. Idässä tulee monin paikoin heikkoa lumisadetta. Pohjoisessa on iltapuolella pilvipoutaa. Lapissa on selkeän sään alue. Pohjois-Lapissa pilvisyys lisääntyy lounaistuulen voimistuessa.Päivälämpötila on lounaassa vähän suojan puolella, yöllä on pakkasasteita. Idässä ja maan keskivaiheilla on päivällä ja yöllä heikkoa pakkasta. Lapissa pakkasta on selkeässä säässä 10 - 15 astetta, paikoin enemmän. Yön kuluessa pakkanen alkaa heiketä.Lauantaina Suomen yli liikkuu lumi- ja räntäsadealue itään. Lapissa lunta tulee vielä illalla ja sunnuntaiyönä. Lännessä selkenee iltapuolella ja samalla lounaistuuli kääntyy läntiseksi. Lännessä on päivällä nollakeliä tai suojaa. Idässä, Kainuussa ja Lapissa on heikkoa pakkasta.Sunnuntaina aamulla Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa monin paikoin lunta. Pohjoistuuli voimistuu. Iltapäivällä lumisateita tulee etelässä ja idässä, myös etelässä voimistuu pohjoisluoteinen tuuli. Pohjanmaalla ja Lapissa on selkeää, Lapissa tuuli on jo heikkoa.Päivälämpötila on lounaassa nollan paikkeilla. Muuten on heikkoa, mutta tuulen vuoksi viimaista pakkasta. Lapissa pakkanen kiristyy.Läntisen Euroopan korkeapaine pitää pintansa, mutta sen pohjoispuolitse liikkuu Englannin pohjoisosasta Tanskan tienoille illaksi sadealue. Itäisessä Euroopassa on länttä selvästi kylmempää, kylmin ilmamassa on Venäjällä.