Tällainen on Arabianrannan koulupojan murhasta epäilty mies – moninkertainen rattijuoppo joka on tehnyt useita pahoinpitelyjä

Kotimaa

Tällainen on Arabianrannan koulupojan murhasta epäilty mies – moninkertainen rattijuoppo joka on tehnyt useita

Koulupojan murhasta epäilty mies on moninkertainen rattijuoppo, jolla on myös pahoinpitelytuomioita. Miehelle on langetettu ehdollista vankeutta ja sakkoja. Ehdotonkin neljän kuukauden vankeusrangaistus muutettiin 120 tunnin yhdyskuntapalveluksi.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Koulupojan murhasta epäillyllä ulkomaalaistaustaisella espoolaismiehellä on taustallaan useita tuomioita mm. rattijuopumuksista ja pahoinpitelyistä. Hän on ajanut autoa myös huumausaineiden vaikutuksen alla.Poliisi esittää miestä perjantaina vangittavaksi murhasta todennäköisin syin epäiltynä. Puolustuskyvytön alakouluikäinen poika murhattiin erittäin raa’alla ja julmalla tavalla Arabianrannassa Helsingissä jouluaattona.Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tänään miehelle langetetusta 40 päivän ehdollisesta vankeusrangaistuksesta, jonka hän sai törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Sen lisäksi hänet määrättiin maksamaan 30 päiväsakkoa eli 210 euron sakot.Miehellä on aiempia tuomioita Helsingin ja Espoon käräjäoikeuksista, jotka Ilta-Sanomat kävi läpi.Heinäkuussa 2003 hän pahoinpiteli kahta uhria Helsingissä. Seurue tuli aamuyöllä ravintola Oopperasta mennäkseen Mäntyniemen kentällä olleella autolla pois. Auton luona oli joukko pääosin ulkomaalaista syntyperää olleita nuoria, jotka kieltäytyivät poistumasta auton konepelliltä.Yksi nuorista löi toista uhria pullolla päähän ja toista uhria lyötiin nyrkillä kasvoihin. Koulupojan murhasta epäilty mies osallistui tuolloin kahden miehen pahoinpitelyyn lyömällä ja potkimalla. Hänellä oli tuolloin kädessään kipsi, joten hänen tunnistamisensa oli seurueelle helppoa.Kaatuessaan toinen uhri mursi nilkkansa.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehelle kahdesta pahoinpitelystä sekä seuraavana vuonna tapahtuneesta rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta seitsemän kuukautta ehdollista vankeutta. Mies ajoi lokakuussa 2004 autoa niin, että hänellä oli ajon jälkeen alkoholia 0,33 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa.Uhrien potkiminen ei jäänyt yhteen kertaan. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehelle 80 päiväsakkoa pahoinpitelystä ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta vuonna 2005.Mies pahoinpiteli Helsingissä yhdessä toisen tuomitun miehen kanssa uhria mm. potkimalla maassa maannutta. Kun vartijat yrittivät rauhoittaa tilannetta ja ottaa miehen kiinni, mies löi nyrkillä niskaan ja leukaan ja yritti potkia vartijoita.Mies oli ennen potkimista haastanut riitaa ja käyttäytynyt aggressiivisesti. Uhrin mukaan hänen kimppuunsa kävi kolme miestä, joista yksi oli nykyään Espoossa asuva 36-vuotias murhaepäilty. Uhrin mukaan mies potkaisi häntä päähän, kun hänet oli jo kaadettu maahan. Pahoinpitelyn seurauksena uhrin nenästä vuoti verta ja hän sai mustelmia kasvoihin ja vartaloon.Kun vartija yritti ottaa miehen kiinni, mies löi nyrkillä niskaan. Toinen vartija otti miehen kiinni ja kaatoi maahan. Tästä tilanteesta mies tempoi vielä itsensä irti ja löi vartijaa leukaan. Kun mies yritti lyödä toistuvasti, vartija sumutti miestä kaasusumuttimella.Mies itse kertoi, että joku tuntematon mies ja uhri olivat tapelleet ja hän oli yrittänyt mennä vain väliin rauhoittamaan. Hän kertoi olleensa paniikissa ja pyrkineensä pois paikalta, ”koska hän ei ollut tehnyt mitään”. Kiinniottamista mies ei omien sanojensa mukaan vastustanut vaan huitoi ”reaktionomaisesti käsillään”, jotta hänelle ei olisi annettu kaasua.Oikeus ei puheita uskonut vaan langetti yhteensä 480 euron sakot. Tuolloin 2005 mies asui Kauniaisissa.Kaksi vuotta myöhemmin Helsingin käräjäoikeus langetti miehelle jälleen tuomion pahoinpitelystä. Nyt hän sai 75 päivää ehdollista vankeutta.Uhri oli huudellut baari-illan jälkeen oman kertomansa mukaan provosoivasti ulkomaalaisille miehille, jolloin kolmikko oli lähtenyt tulemaan kohti heinäkuussa 2005. Uhria lyötiin kasvoihin. Kun uhri kaatui maahan, häntä potkittiin päähän. Uhrin hammas meni huulesta läpi, hän sai haavoja kasvoihinsa sekä mustelmia ja aivotärähdyksen. Hänen vaatteena vereentyivät ja housut repeytyivät lahkeesta.Oikeuden mukaan maassa makaavan potkimisesta pään alueelle tulee tuomita vankeusrangaistus. Tässä asiassa myös miehen rikoskumppanille tuomittiin vankeutta. Rikoskumppani tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen, koska hänet oli tuomittu aiemmin useita kertoja väkivaltarikoksista.Mies myönsi oikeudessa pahoinpitelyn, mutta hän sanoi lyöneensä korkeintaan kaksi kertaa.Joulukuussa 2005 mies näpisti yhdessä toisen miehen kanssa Helsingin Kampin Anttilasta 79,70 euron arvoisen MP3-soittimen. Miehelle tuomittiin näpistyksestä 40 päiväsakkoa. Hän joutui maksamaan 240 euron sakot.Maalikuussa 2007 otti haltuunsa ravintolan lattialta ajokortin sekä kuljetti autoa niin, että ajon jälkeen hänen verensä alkoholipitoisuus oli 1,76 promillea. Veressä oli jälkiä myös huumausaineiden vaikuttavasta aineesta tai sen aineenvaihduntatuotteesta mm. klonatsepaamia, tetrahydrokannabinolia ja alpratsolaamia.Mies ajoi tuolloin huomattavaa ylinopeutta Bembölentiellä Kauniaisissa, tuli hiljentämättä kärkikolmion takaa, menetti välillä ajoneuvonsa hallinnan luisumalla sohjossa kevyen liikenteen väylälle. Viimein hän suistui tieltä eräässä risteyksessä. Hänen nopeutensa oli pahimmillaan 80 km/t alueella, jossa oli 40 km/t-nopeusrajoitus.Espoon käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, liikennerikkomuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä lievästä kavalluksesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä 40 päiväsakkoon eli 240 euron sakkoihin.Seuraavana vuonna 2008 mies jäi jälleen kiinni kaksi kertaa törkeästä rattijuopumuksesta. Hän ajoi maaliskuussa 2008 Haltialantiellä hieman ennen aamuviittä siten, että hänellä oli ajon jälkeen 0,60 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Suomalaista ajokorttia hänellä ei ole.Heinäkuussa 2008 hän ajoi Matinkyläntiellä Espoossa illalla siten, että nyt hänellä oli ajon jälkeen melkein samat lukemat eli 0,58 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Autoa ei oltu katsastettu.Syyttäjä vaati, että oikeus olisi ottanut koventamisperusteena huomioon miehen aikaisemman rikollisuuden, mutta siihen Espoon käräjäoikeus ei suostunut. Hänelle aiemmin tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus määrättiin kuitenkin täytäntöön pantavaksi.Espoon käräjäoikeus tuomitsi miehen lokakuussa 2008 kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta, kahdesta kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta yhteiseen neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Tässä rangaistuksessa oli siis mukana aiempi miehelle tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus.Tiilenpäitä mies ei lukenut päivääkään, sillä neljän kuukauden vankeusrangaistus muutettiin 120 tunnin yhdyskuntapalvelukseksi, koska oikeuden mukaan mies soveltui yhdyskuntapalveluun.Mies on jo nuorena joutunut poliisin kanssa tekemisiin. Hänet tuomittiin 2001 kätkemisrikoksesta. Hän oli tuolloin 19-vuotias, kun hän otti huostaansa matkapuhelimen, vaikka tiesi, että se oli anastamalla saatu. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänelle 15 päiväsakkoa eli maksettavaa kertyi 600 markkaa.Mies on joutunut myös itse pahoinpitelyn uhriksi. Marraskuussa 2012 häntä lyötiin Helsingin Sörnäisissä nyrkillä kasvoihin miehen ollessa bussipysäkillä.