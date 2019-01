Kotimaa

Unohdettu juhannusyllätys: Pingviini ajelehti Suomeen!





Tarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jostain se oli ajelehtinut. Tuore vainaja, hyväkuntoinen.”





Miten





Skuuppi





Missä





Sitä ei löydy meidän tietokannasta. Komitean käsittelyyn sitä ei ole koskaan toimitettu.”









Pyhien





Aspskärin





Missä





Mysteerit