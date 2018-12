Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta jalankulkusäästä

Ilmatieteen laitos on antanut Uudellemaalle varoituksen liukkaasta jalankulkusäästä, joka voi olla vaarallinen.Varoituksen mukaan jalkakäytävät ovat aamupäivällä erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on ohut lumipeite. Liukastumisriski on tämän vuoksi huomattava.Varoitus on voimassa kello yhteen iltapäivällä. Muita varoituksia ei ole nyt voimassa, mutta viikonloppuna ajosäästä on annettu varoitus Pohjois- ja Itä-Suomeen.