Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa lumisateita

Maan yli itään liikkuu lumisateita, poutaisinta on Länsi-Suomessa. Tuuli on laajalti heikkoa. Pohjois-Lapissa lounaanpuoleinen tuuli on paikoin kohtalaista.Päivälämpötila vaihtelee maan länsiosassa kolmesta pakkasasteesta kahteen lämpöasteeseen, itäosassa on pakkasta 4 - 8 asteeseen ja Lapissa on pakkasta 7 - 13 astetta. Pohjois-Lapin selkeämmillä alueilla sekä paikoin itärajalla on mahdollisesti kylmempää.Perjantaina maan itäosassa tulee vielä paikoin lumisateita. Lapissa sää muuttuu jo selkeämmäksi ja maan länsiosassakin pilvipeite voi rakoilla. Tuuli on edelleen laajalti heikkoa ja Pohjois-Lapissa lounaistuuli voimistuu hieman.Päivällä pakkasta on laajalti 0 – 5 asteeseen, Etelä- ja Keski-Lapissa 10 – 15 asteeseen ja Pohjois-Lapissa 15 - 20 asteeseen. Länsirannikolla on paikoin lämpimämpää.Lauantaina maan yli itään liikkuu matalapaine sateineen. Pilvisyys lisääntyy ja sateet tulevat enimmäkseen lumena. Maan länsiosassa sekä paikoin etelässä osa sateesta voi tulla myös räntänä tai vetenä. Tuuli on kohtalaista ja kääntyy maan etelä- ja keskiosassa iltaa kohti länteen, lapissa pohjoisluoteeseen.Päivälämpötila on maan länsiosassa nollan vaiheilla, muualla pakkasta on laajalti 0 - 5 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin hieman kylmempää.