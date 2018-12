Kotimaa

Ilotulitteiden myynti alkaa – kansalaisaloite haluaa kieltää koko kuluttajakäytön

Ei silmävammoille, tulipaloille ja ympäristöhaitoille

Helsingissä juhlitaan Senaatintorilla

Ilotulitteet ovat monissa paikoissa myynnissä uudenvuodenaattoon asti. Myyntipisteitä valvoo paikallinen pelastuslaitos.Ilotulitteiden ampuminen on kuitenkin sallittua vasta uutenavuotena. Ilotulitteiden käyttö on luvallista vain iltakuudesta yökahteen joulukuun viimeisen ja tammikuun ensimmäisen päivän välillä.Monien kaupunkien keskusta-alueilla ilotulitteet on kielletty tyystin.Kokonaan ilotulitteiden kuluttajakäyttö haluttaisiin kieltää Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteella. Neljäntoista eläin-, terveys-, potilas- ja vammaisjärjestön joulukuun alussa avaama kansalaisaloite oli tapaninpäivän iltana kerännyt jo noin 22 000 allekirjoitusta.Aloitteen tavoitteena on vähentää merkittävästi ilotulituksista aiheutuvia haittoja. Erikseen mainitaan silmä- ja muut vammat sekä tulipalot. Kiellon myös toivotaan lievittävän eläinten stressiä. Lisäksi halutaan hillitä ympäristön kuormittumista.Nimien keräämiselle on aikaa ensi kesäkuun alkupäiviin asti. Kansalaisaloite etenee eduskuntakäsittelyyn, jos se kerää vähintään 50 000 allekirjoitusta kuuden kuukauden aikana.Helsingissä uudenvuoden tapahtumiin valmistautuminen näkyy Senaatintorin ja Kauppatorin ympäristössä jo välipäivinä.Vuoden vaihtumista juhlitaan Senaatintorilla Kansalaistorin alueen remontin takia. Paikalle odotetaan kymmeniätuhansia juhlijoita, ja myös Kauppatori varataan juhlijoiden käyttöön.Tuomiokirkon läheisyydessä olevia katuosuuksia suljetaan vaiheittain jo torstaiaamusta alkaen. Lähes kaikki lähikadut suljetaan ajoneuvoliikenteeltä viimeistään uudenvuodenaattona iltakahdeksaan mennessä.Poikkeusjärjestelyt hoidetaan liikenteenohjauslaitteiden ja liikenteenohjaajien avulla.Lisäksi uudenvuoden juhlinta aiheuttaa aattoiltana muutoksia joukkoliikenteessä Senaatintorin ympäristössä noin kello kahdeksasta alkaen. Muutoksia on esimerkiksi raitiovaunujen reiteissä.Myös pyöräily- ja jalankulkuyhteyksiin on tulossa muutoksia aattoiltana.