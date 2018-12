Kotimaa

Ohikulkeneen naisen kertomus paljastaa Arabianrannan tragedian aiheuttaman tuskan

Poliisi on ottanut vuonna 1982 syntyneen mieshenkilön kiinni epäiltynä henkirikoksesta Helsingin Arabianrannassa joulupäivän vastaisena yönä.

Miestä epäillään murhasta. Poliisin mukaan uhri on alakouluikäinen poika.

Seurakunta oli mukana joulupäivänä Bokvillanin mäellä järjestetyssä muistotilaisuudessa ja järjesti keskusteluapua myös tapaninpäivänä seurakuntakodilla, jossa huoltaan kävi purkamassa useita ihmisiä. Jotkut tulivat jututtamaan kirkkoherraa myös lähikaupassa.– Isovanhemmilla on huoli lapsenlapsista, kertoi Kanala, jonka mukaan yhteydenottoja tulee paljon myös sosiaalisessa mediassa.– Viesteissä korostuvat huoli, murhe ja voimattomuus, jatkaa kirkkoherra, jonka mukaan moni seurakunnan työntekijä tuli tragedian vuoksi töihin vapaapäivältään.ikkunaan koputtaa ohikulkumatkalla oleva nainen, joka kertoo Kanalalle jututtaneensa pihalla leikkineitä lapsia.– He puhuivat, että hyvä ystävä on kuollut, mutta sanoivat silti odottavansa, että hän tulee takaisin. Jos liikut lähistöllä, voisitko käydä juttelemassa lapsille, nainen pyytää.Kertomus paljastaa paitsi vanhempien ja isovanhempien kokeman huolen, mutta myös sen, että lasten on vaikeaa käsittää kuoleman lopullisuutta.Kanala kertoo pappina tottuneensa sanoittamaan surua. Moni voi kuitenkin olla neuvoton sen suhteen, miten vaikean asian voi ottaa puheeksi lapsen kanssa. Kanalan mukaan asia on luontevaa ottaa puheeksi, kun lapsi itse kysyy ja vastata kysymyksiin.6–10-vuotias ymmärtää kirkkoherran mukaan kuoleman merkityksen ja saattaa ensimmäistä kertaa lähipiirissä kuoleman kohdattuaan pelätä vanhempiensa tai sisarustensa kuolevan. Omaa kuolevaisuuttaan lapsi ei kuitenkaan välttämättä käsitä.sanoo, että parasta, mitä vanhemmat voivat tällä hetkellä tehdä, on pitää kiinni rutiineista sekä puhua lapsille vaikeista asioista turvallisessa ympäristössä. Hän muistuttaa lisäksi, että lapset käsittelevät kuolemaa ja menetystä eri tavoin kuin aikuiset.– Meillä aikuisilla suru tulee alkuun voimakkaana. Sitten asiaa käsitellään pikkuhiljaa ja se laantuu. Lapsilla se menee sykleinä. Siksi on tärkeää katsoa kouluissakin, ettei lapsi jää yksin. Osa pystyy näyttämään tunteensa, mutta aikuisistakaan osa taas ei. Siitä voi tulla möykky sisälle, toteaa Kanala ja sanoo toivovansa, että murheellista tapausta voidaan käsitellä kouluissa rauhassa joululoman jälkeen.Kanala kiittelee kaupunginosan yhteisöllisyyttä vaikealla hetkellä.– Tämä on hyvin yhteisöllinen alue ja tämä traaginen juttu vahvistaa yhteisöllisyyttä. On tärkeää, että ihmiset kokoontuvat yhteen. Halu siihen lähti asukkaista, hän sanoo viitaten joulupäivänä järjestettyyn tilaisuuteen.