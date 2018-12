Valtion hurja visio: Näin suomalaisten sairauksia voitaisiin ennakoida vakoilemalla somea, painoindeksiä ja ostoksia – ”Tässä mennään liian pitkälle”

Kotimaa

päätä särkee ja suu on kuiva. Tilaat kotiisi pizzan ja pullon limsaa. Kerta ei ole ensimmäinen.Puhelimesi paikkatiedoista selviää, että olet ollut kaupungilla aamuyöhön saakka, ja viime yön somekäytöksesi vaikuttaa sekavalta.– Yksi plus yksi voisi laskea, että kyseessä on viikonloppubailaaja tai tuurijuoppo, sanoo HUS:n kehittämisjohtaja Ville Honkanen https://www.is.fi/haku/?query=ville+honkanen Esimerkiksi tällä tavoin valtio voisi tarkkailla ja määritellä meitä tulevaisuudessa, kun eri lähteistä kerätyn tiedon määrä kasvaa.tulee mieleen hallituksen tuoreesta tulevaisuusselonteosta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161091/VN_30_2018_Tulevaisuusselonteko_.pdf , jossa todetaan, että digitalisaatio mahdollistaa ”reaaliaikaisen ja ennakoivan kuvan muodostamisen ihmisten elämäntilanteista”.Selonteossa on esitetty erilaisia toimenpide-ehdotuksia työn murrokseen. Yksi ehdotus on se, että ihmisistä kerättyjä tietoja voitaisiin yhdistellä tekoälyn avulla.”Tämä voisi tarkoittaa, että yhdistämällä koneellisesti vaikkapa sosiaalisen median tuottamaa tietoa yksilön sosiaalisten suhteiden määrästä, lääkärin dataa painoindeksistä ja suvun terveyshistoriasta, tulorekisterin tietoa toimeentulosta ja kaupan dataa ruokaostoksista, voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä terveysongelmia”, selonteossa ehdotetaan.Selonteon mukaan tällä tavoin tekoäly voisi tunnistaa ihmisten elämässä tilanteita, joihin viranomaisen olisi syytä puuttua. Reijo Aarnio https://www.is.fi/haku/?query=reijo+aarnio on tulevaisuusselonteon ehdotuksesta pöyristynyt. Lokakuussa kirjoittamassaan blogitekstissä https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pyha-kayttotarkoitussidonnaisuus hän kutsuu kyseistä toimenpide-ehdotusta ”isoveljen märäksi uneksi”.– Olen sitä mieltä, että tässä mennään liian pitkälle. Mielestäni yksi tämän maan ansio on se, että ihmiset saavat itse päättää siitä, lihovatko tai laihtuvatko he, tai millaisia kavereita heillä on. En tiedä, millaisen kuvan se antaisi, jos tässä maassa viranomainen seuraisi ihmisten painoindeksin kehitystä ja puuttuisi sitten heidän yksityiselämäänsä, Aarnio sanoo IS:lle.Aarnion mielestä terveyspalveluja pitäisi kehittää niin, että ne olisivat helposti kaikkien saatavilla.– Nyt tässä mennään niin päin, että yhteiskunta tulisi ja ottaisi sinua niskasta kiinni. Minusta se ei ole oikein ihmiskasvoista politiikkaa.

Jos tulevaisuudessa valtio voisi kerätä ja analysoida eri lähteistä kerättyä dataa ja puuttua ihmisten sairauksiin, mitä se käytännössä tarkoittaisi?

HUS:n Honkanen sanoo, että periaatteessa mahdollisuudet terveysongelmien tunnistamiseen olisivat lähes rajattomat.– Jo nyt jos katsotaan masennuspotilaan gps-liikkuvuutta ja somekäyttäytymistä, voidaan ennustaa tulossa oleva masennusepisodi, hän kertoo.Tekoäly kykenisi päättelemään datasta melkein mitä vain. Yhdistelemällä tietoja siitä, paljonko ihminen painaa, mitä hän ostaa kaupasta, mitä hän puuhaa netissä ja millaiset tulot hänellä on, voitaisiin ennakoida esimerkiksi diabetesta, alkoholismia, allergioita, sydän- ja verisuonitauteja, erilaisia mielenterveysongelmia, itsemurha-alttiutta, holtitonta seksuaalista käyttäytymistä, lasten kaltoin kohtelua tai psykoosia.– Vanhemmalla ihmisellä alkavan dementian oireita voitaisiin seurata, kun käyttäytyminen muuttuu niin Facebookissa kuin ruokakaupassakin.

Mikäli viranomainen haluaisi puuttua havaittuihin terveysongelmiin, miten se tapahtuisi?