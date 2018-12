Silminnäkijäkuvat Arabianrannan öisestä poliisioperaatiosta jouluaattona – ”Poliisit tutkivat miestä kadulla”

Kotimaa

Poliisi vaitonainen

Helsingin Arabianrannassa asuva mies palasi puolisonsa kanssa myöhään jouluaattona kotiin ja huomasi, että kadulla oli paljon poliisiautoja.Kello oli tuolloin miehen arvion mukaan noin puoli kaksitoista yöllä. Kun mies oli päässyt puolisonsa kanssa kotiin, hän alkoi seurata tapahtumia ikkunastaan.– Aluksi siellä oli neljä poliisiautoa ja kaksi ambulanssia, mutta siihen tuli yksi poliisiauto lisää. Yhdessä vaiheessa pihalla oli viisi poliisiautoa ja siviilipoliisiauto.– Ambulanssit olivat täällä aika kauan, mutta lähtivät ilman ihmisiä, hän kuvailee ja arvioi, että operaatio kesti noin kaksi ja puoli tuntia.Silminnäkijän mukaan poliisit tutkivat aluetta muualtakin kuin vain asunnosta käsin. Naapuri sanoo, että poliisit etsivät jotain maasta noin 5–10 minuutin ajan kadun toisella puolella olevan vihreän talonseinämän edustalla.Hän myös kertoo nähneensä kadulla kolme aikuista, joita poliisi puhutti. Silminnäkijän mukaan nainen ja kaksi miestä olivat iältään noin 30–45-vuotiaita.Puhuttamisen jälkeen poliisi vei henkilöt pois piha-alueelta.Poliisioperaatiota todistanut mies myös huomasi, että paikalle saapui henkilö tunnuksettomalla poliisiautolla. Mies sanoo, että henkilöllä oli mukana laukku, joka muistutti teknisen tutkijan välineistöä.– Ajattelin jo silloin, että on tapahtunut varmasti jotain vakavampaa.Silminnäkijä kertoo nähneensä lisäksi myös arviolta yli kolmekymppisen miehen, jota poliisit tutkivat kadulla. Mies ei kuulunut niihin kolmeen henkilöön, joita poliisi puhutti kadulla.– Poliisit tutkivat hänen vaatteitaan, ottivat kuvia ja heillä oli myös sellaiset hengitysmaskit päällään, kun he tutkivat miestä.Silminnäkijän mukaan mies oli pukeutunut punaisiin housuihin, beigen tai murrettu vihreän väriseen puseroon ja miehellä oli tumma tukka.Silminnäkijä ei nähnyt, mitä miehelle tapahtui sen jälkeen, kun poliisit olivat tutkineet häntä.Miehen mukaan poliisin mukana paikalta lähti poliisiautossa vanhempi nainen, joka oli kävellyt talon sisätiloista suoraan poliisiautoon.Poliisi tutkii parhaillaan murhana alakouluikäisen pojan kuolemaa myöhään jouluaattona Arabianrannassa. STT:n keskiviikkona tavoittama poliisi oli vaitonainen henkirikoksesta.Yksityisasunnossa tapahtuneesta henkirikoksesta on otettu kiinni vuonna 1982 syntynyt mies. Poliisi aikoo esittää miestä vangittavaksi. Vangitsemisoikeudenkäynti menee todennäköisesti perjantaille.