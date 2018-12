Kotimaa

Savuhavainto Helsinki-Vantaan -lentoasemalla – jätepuristin villiintyi

Pelastuslaitoksen yksiköitä hälytettiin tapaninpäivänä puolilta päivin Helsinki-Vantaan -lentoasemalle.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 12.02.Terminaalirakennuksien taitekohdassa oli havaittu mahdollinen palopesäke isossa jätekontissa.– Siellä tehtiin savuhavainto, ja paikka on hiukan hankala, mutta kun päästiin tekemään tiedustelu, kävi ilmi, että varsinaista paloa ei ole, kerrotaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.Havainnon oli aiheuttanut jätepuristimen villiintyminen itsekseen eli ylikuumeneminen.– Öljy kärysi. Otettiin virrat pois.Kyseessä on katon alla oleva avotila, johon voi ajaa, jossa on lastauslaiturit ja kaksi jätepistettä, joihin tuodaan terminaaleissa syntyvää jätettä.Lentotoimintaan tilanteella ei ollut vaikutusta.