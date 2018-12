Kotimaa

Nyt kannattaa ajaa erityisen varovaisesti Kehä kolmosella – tieltä suistumiset työllistäneet pelastuslaitosta

Liukas ajokeli

on aiheuttanut muutamia tieltä suistumisia ja ulosajoja illalla ja alkuyöstä Kehä kolmosella. Espoossa auto suistui tieltä ja kääntyi katolleen puolen yön jälkeen kyseisellä kehätiellä puolen yön jälkeen.Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan autossa oli onnettomuushetkellä vain kuljettaja, joka selvisi säikähdyksellä. Ensihoito tarkisti potilaan, mutta suurempia vammoja ei pelastuslaitoksen mukaan ollut.Matkan varrella pelastuslaitosta työllisti toinen samankaltainen tapaus.– Siinä oli toinenkin tieltä suistuminen Kehä kolmosella, mihin meidän pelastusyksikkö ikään kuin pysähtyi kotimatkalla edelliseltä tehtävältä. Tien pinnat on kyllä erittäin liukkaat.Tieltä suistumiset ja ulosajot ovat työllistäneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä, mutta muutoin yö on ollut päivystäjän mukaan suhteellisen rauhallinen.