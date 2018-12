Jouluyö sai murheellisen päätöksen keskellä rauhallista lapsiperhealuetta – vain näky kerrostaloasunnon ovessa kertoi järkyttävästä tragediasta

Kotimaa

Jouluyö sai murheellisen päätöksen keskellä rauhallista lapsiperhealuetta – vain näky kerrostaloasunnon ovessa

Noin 8 000 helsinkiläisen asuntoalue

Helsingin Arabianrannassa on joulupäivänä hiljaista. Muutama lapsi sentään touhuaa erään kerrostalon sisäpihalle kinostuneessa pulkkamäessä.Paikallisen asuinkerrostalon rappukäytävä on kuin mikä tahansa suomalaiskerrostalon porrashuone. On siistiä ja puhdasta.Vain yhden asuinhuoneiston ulko-oveen teipattu poliisin eristysnauha kertoo jouluyön tragediasta. Poliisi kertoi joulupäivän vastaisena yönä IS:lle, että Arabianrannassa on tapahtunut henkirikos. Myöhemmin poliisi kertoi, että uhri oli alakouluikäinen poika.IS tapasi joulupäivänä henkilön, joka asui samassa talossa, jossa teko tapahtui. Naapurin mukaan talo on ollut aina rauhallinen.– Minkäänlaista häiriötä ei ole ollut, ei koskaan.Naapuri ei muista koskaan tavanneensa perhettä, johon surmattu poika kuului.Kerrostalon käytävässäkin on hiljaista. Muutama muu naapuri tulee vastaan, mutta kukaan ei halua puhua, edes tervehtiä.Kerrostalo ei eroa muista alueen taloista. Se on rakennettu vasta joitain vuosia sitten. Talon sisäpihalla on perheiden polkupyöriä ja lasten pulkkia.Koko 2000-luvulla rakennettu Arabianranta on tehty etenkin lapsiperheitä silmällä pitäen. Talojen keskellä on viheralueita, meri on vieressä. Yhteispihoja on paljon. Aitoja ei ole missään.Arabianrannan kyljessä ovat Toukola ja Vanhankaupunginkoski.Arvostettu asuinalue on ollut yksi Helsingin viime vuosien merkittävimmistä uudisrakennuskohteista. Suurin osa alueesta on rakennettu täyttömaalle.Itäisessä kantakaupungissa sijaitsevaan Arabianrantaan on kätevä saapua keskustasta, sillä alueelle kulkee useita bussireittejä ja kaksi raitiovaunulinjaa. Alueella on kouluja, päiväkoteja ja kauppoja.Arabianranta valmistui vuonna 2015. Asuntoalueella on koti noin 8 000 helsinkiläiselle.Arabianrannan nimi on peräisin alueella sijainneesta Arabian huvilasta. Myös Arabian posliinitehdas otti nimensä huvilalta.