Joulu ei ole ollut poliisin näkökulmasta tänäkään vuonna rauhallinen – pukkeja putkaan ja puukotukseen päättynyt nujakka

Kotimaa

Joulu ei ole ollut poliisin näkökulmasta tänäkään vuonna rauhallinen – pukkeja putkaan ja puukotukseen päättyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaanottokeskuksen asukasta iskettiin nyrkistä kasvoihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä hieman aiempaa enemmän tehtäviä

Liikaa promilleja joulupukeilla