Alaikäinen poika joutui henkirikoksen uhriksi Helsingin Arabianrannassa – yksi mies otettu kiinni murhasta epäiltynä

Kotimaa

Alaikäinen poika joutui henkirikoksen uhriksi Helsingin Arabianrannassa – yksi mies otettu kiinni murhasta epä

Poliisi on ottanut vuonna 1982 syntyneen mieshenkilön kiinni epäiltynä henkirikoksesta Helsingin Arabianrannassa joulupäivän vastaisena yönä. Miestä epäillään murhasta. Poliisin mukaan uhri on alakouluikäinen poika.Päivystävä tutkinnanjohtaja Saara Asmundela https://www.is.fi/haku/?query=saara+asmundela sanoo IS:lle, että yhtä henkilöä epäillään ja hänet on otettu kiinni.

Millainen suhde epäillyllä oli uhriin?

