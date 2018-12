Kotimaa

Tutkija muistuttaa puulämmityksen riskeistä pientaloalueilla – voi olla arvaamattomia seurauksia terveydelle

Pientaloalueiden





Pelkästään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienhiukkasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei tiheään asutulle kaupunkialueelle oikein sovellu, jos taloa lämmitetään monilla puupolttoaineilla.

Tiheillä alueilla huono terveys

Ilmanlaatua

25 vuoden

Katso alla olevalta videolta, kuinka sytytät tulisijan oikein.

Näin säästyt haittavaikutuksilta

Jos

Kansainvälisesti

hiukkaspitoisuudet iltaisin ja viikonloppuisin voivat kohota jopa yhtä korkealle kuin ruuhkaisilla kaduilla aamuruuhkan aikaan, jos pientaloissa poltetaan puuta.Helsingin ympäristöpalvelujen yksikönpäällikkö Maria Myllynen https://www.is.fi/haku/?query=maria+myllynen kertoo, että pääkaupunkiseudun pientaloalueilla tehdyissä mittauksissa on havaittu, että syöpävaarallisten pah-yhdisteiden pitoisuudet ovat koholla.pääkaupunkiseudulla on lähes 70 000 pientaloa ja 90 prosentissa poltetaan puuta.– Väljemmillä alueilla puulämmitys on hyvinkin yleistä, mutta pääkaupunkiseudulla puuta käytetään lisälämmityksessä muun lämmitysjärjestelmän tukena, sanoo Myllynen.Pientaloalueiden korkeista hiukkaspitoisuuksista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/koti/art-2000005940000.html THL:n ylilääkäri Raimo O. Salonen https://www.is.fi/haku/?query=raimo+o.+salonen kertoo, että puun käytön suuri merkitys päästölähteenä on seurausta pientalojen suuresta määrästä sekä todennäköisesti vanhojen tulisijojen aiempaa runsaammasta käytöstä. Näin on tapahtunut erityisesti seudun vanhemmilla, tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla, joilla ei ole kattavaa kaukolämpöverkkoa ja joilla käytetään edelleen paljon kaakeliuuneja.päästöt ovat vähentyneet muilla päästösektoreilla jo vuosikymmenten ajan kansallisen ja EU:n lainsäädännön ansiosta: kotitalouksien lämmityksessä syntyvien päästöjen kehityksessä ei ole päästy yhtä hyviin tuloksiin kuin esimerkiksi teollisuudessa, energialaitoksissa ja liikenteessä.Vielä 1950- ja 1960-luvuilla savuiset kaupungit olivat Suomessa tavallisia, mutta kaukolämmön tulo moniin kaupunkeihin sekä muualla maassa kotitalouksien siirtyminen puu- ja hiililämmityksestä sähkö- ja öljylämmitykseen puhdistivat ilmaa.Tällä vuosituhannella kotitalouksien puun käyttö lämmityksessä on lisääntynyt.– Kaukolämpöliittymien ja jakeluverkkomaksujen hintaa on nostettu reippaasti viimeiset kymmenen vuotta, arvioi Salonen.– Polttopuun saanti on monelle ilmaista, koska yli 600 000 suomalaista omistaa metsää. Mökillä kuivatettuja puita tuodaan peräkärryllä myös kaupunkiasuntoihin, hän sanoo.seurataan pääkaupunkiseudulla kymmenellä erilaisella asemalla. Useimmat asemista ovat liikenteen vaikutuspirissä, mutta kaksi mittausasemaa on pientaloalueella. Toinen sijaitsee jatkuvasti Vartiokylän pientaloasemalla ja toinen vaihtaa paikkaa vuosittain. Tänä vuonna se on ollut Vantaan Rekolassa.Puupolttoisesta lämmityksestä syntyvillä päästöillä on merkittävä vaikutus ihmisten terveydelle, koska puuta poltetaan yleensä kotona ja päästöt purkautuvat matalalle asuinalueilla.Puunpoltto voi lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja erityisesti hengityssairauksiin, kuten keuhkoahtaumaan.aikana tehtyjen pitkäaikaseurantojen tuloksista selviää, että puupolttoisilla alueilla esiintyy ennenaikaista kuolleisuutta.– On epävarmaa, kuinka suuressa roolissa pientaloalueiden huono ilmanlaatu kroonisen keuhkoputken tulehduksen ja sitä vaikeampien sairausmuotojen synnyssä on, Salonen sanoo.On kuitenkin huomattu, että altistuminen hiukkasille pahentaa niiden ihmisten tilaa, joilla tällainen sairaus ennestään on.naapurin lämmittäminen häiritsee hengittämistä, voi Salosen mukaan asiasta tehdä valituksen ympäristö- ja terveystarkastajalle.Kroonisista hengityssairauksista kärsivälle allergikolle ja astmaatikolle, joka haluaa edelleen asua pientaloympäristössä, hän suosittelee ilmanpuhdistinta.– Haitallisilta pienhiukkasilta voi säästyä asentamalla tuloilmaventtiilit ja tehokkaat ilmansuodattimet.verrattuna Suomessa menee erittäin hyvin, mutta pientaloalueiden välillä ilmanlaadussa voi olla suuriakin eroja.– Emme ole huonossa tilanteessa, mutta lähinaapurustoissa voidaan ollaan, tutkija summaa.Salosen mukaan vanhoista tulisijoista pitäisikin päästä kaupungeissa eroon.– Ei tiheään asutulle kaupunkialueelle oikein sovellu, jos taloa lämmitetään monilla puunpolttolaitteilla.

Välillä jostain tulee vähän tuoksua, minusta se on ihan kodikasta. Helsingin Tapanilassa paljon hiukkasia

Helsingin





Ulkoilemassa





Kotipihassaan





Haastatelluilla