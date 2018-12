Jäihin pudonnut peura pelastettiin lämmittelemään paloaseman halliin: ”Kerää voimia ja lähtee sitten jatkamaan joulun viettoa”

Kotimaa

Jäihin pudonnut peura pelastettiin lämmittelemään paloaseman halliin: ”Kerää voimia ja lähtee sitten jatkamaan

Isossa osassa hälytyksistä eläimillä ei kuitenkaan ole ollut hätää, kerrotaan pelastuslaitoksilta.Joutsenista on tullut ilmoituksia ainakin Raaseporissa, Tuusulassa ja Tampereella.Raaseporissa tuli ilmoitus joutsenesta, joka tepasteli keskellä tietä. Tuusulassa puolestaan ilmoitettiin siitä, että joutsen oli jäätynyt kiinni veteen. Sillä ei kuitenkaan ollut ”yhtään mitään” hätää, pelastuslaitos kertoi. Lintu lensi itse pois pelastajien lähestyessä.Pelastuslaitoksen mukaan ilmoituksia tulee välillä esimerkiksi nukkuvista eläimistä, kun luullaan, että niillä on jokin hätä.Myös Tampereen Lentävänniemestä ilmoitettiin hieman ennen kello kahta Näsijärveen jäätyneestä joutsenesta, mutta kun pelastuslaitoksen yksikkö hätisteli lintua, se lähti itsekseen liikkeelle.Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Vastuusta loukkaantuneiden eläinten auttamiseksi on säädetty eläinsuojelulaissa.Pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan kannattaa miettiä ensin, tarvitseeko eläin varmasti apua. Esimerkiksi hylätyltä vaikuttava eläin ei välttämättä sitä ole. Yleensä terve lintu ei juutu jäihin, joten useimmat joutsenien juuttumiseen liittyvät hälytykset ovat pelastuslaitoksen mukaan turhia.Paraisilla Varsinais-Suomessa puolestaan saatiin jäihin pudonnut peura ylös Hessundin sillan kohdalla ilmoituksen ansiosta.Hälytys peurasta tuli noin kello 12. Pelastuslaitos vei sorkkaeläimen lämmittelemään, ja lämmittelemässä se oli vielä noin parin tunnin päästä operaatiosta.– Se on siellä paloaseman hallissa odottelemassa, kerää voimia ja lähtee sitten jatkamaan joulun viettoa, kertoi päivystävä palomestari Iina Virnes.Peura oli kuitenkin jo päässyt jaloilleen.– Sitten kun se on voimissaan, se voi lähteä jatkamaan matkaa.Iisalmessa ei käynyt yhtä onnekkaasti: Nerohvirrassa jäihin virtapaikalla uponnut hirvi jouduttiin lopettamaan. Eläin oli pelastuslaitoksen mukaan ollut jo kauan vedessä.