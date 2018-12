Kotimaa

Joulurauha julistettiin Suomen Turussa

Suomen Turku on julistanut joulurauhan.– Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla, alkoi julistus perinteiseen tapaan Vanhalla Suurtorilla.Suomeksi ja ruotsiksi luettavan julistuksen luki Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.Joulurauhan julistus on yksi joulun keskeisimmistä perinteistä. Se on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä aina 1300-luvulta lähtien. Tavalla kehotetaan kansalaisia rauhoittumaan pyhien viettoon.Brinkkalan talon parvekkeelta joulurauha on julistettu vuodesta 1886 lähtien. Nykyinen joulurauhan julistuksen kaava on peräisin vuodelta 1903.Joulurauhan on julistanut perinteisesti Turun kaupungin toimeenpaneva virkamies. Alun alkaen joulurauhan julistaja oli kaupungin raadin sihteeri, sittemmin valtion paikallishallinnon oikeudellisia tehtäviä hoitaneen maistraatin sihteeri, Turun kaupunki kertoo.Vuodesta 1978 lähtien joulurauhan julistaja on ollut Turun kaupunginsihteeri tai kansliapäällikkö. Kaupungin nykyorganisaatiossa ei enää ole kansliapäällikön virkaa, joten tehtävää hoitaa protokolla-asioista vastaava Akkanen.