Kotimaa

Ensi kertaa aattona auki olleessa Alkossa riitti vilinää – Nämä juomat kävivät erityisesti kaupaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkot saivat olla ensi kertaa auki jouluaattona aamuyhdeksästä puoleen päivään.Kampin kauppakeskuksen pienessä Alkossa oli kello yhdentoista aikaan käytävillä parisenkymmentä ihmistä ja kahdella kassalla jonot.– Molemmat kassat on pidetty auki koko päivän ja jo ennen yhdeksää oli muutama ihminen odottamassa ovien avautumista, kertoi palvelupäällikkö Mira Karhu STT:lle.Töissä oli Kampin liikkeessä aattona viisi työntekijää. Yhtä vilkasta on ollut Karhun mukaan hänen vastuullaan olevassa toisessa Alkossa Helsingin keskustan Sokoksella.Hyllyistä liikkuvat erityisesti glögi ja punaviinit, Karhu kertoi.Myymälät pysyvät suljettuina joulupäivänä sekä tapaninpäivänä. Uusi alkoholilaki tuli voimaan kuluneen vuoden alkupuolella. Uusi laki näkyi Alkon myymälöiden aukioloajoissa jo pääsiäisenä, kun myymälät olivat ensimmäistä kertaa auki pääsiäislauantaina. Lain myötä myös myymälöiden sulkemisaikoja on voitu myöhentää iltakahdeksasta yhdeksään.Aikaisemmin Alkot ovat olleet auki esimerkiksi juhannusaattoina sekä uudenvuodenaattoina.