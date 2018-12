Kotimaa

Töölönlahdelle ilmestyi loistelias jouluinen näky – entinen Nasa-insinööri sai 40 tonnia jäätä liikkeelle

Jääkarusellin pyörimistä voi ihailla jutun alussa olevalla videolla.





























, aivan Finlandia-talon kupeessa, loistaa vielä hetken aikaa tunnelmallinen näky: kynttilöin koristetut joulukuuset pyörivät jäällä kuin soittorasiassa.Musiikkina on vain pakkastuulen tuiverrus, mutta jääkarusellimiesei palele.Karuselli syntyy eräänlaisella harppikoneistolla, hän selittää ja ohjaa ihailemaan sahausjälkeä. Se onkin tarkka kuin mikä.– Innokas mökkiläinen pystyy tekemään jääkarusellin omaan mökkirantaansa. Mutta näin tarkka vaatii tuotekehitystä, Käpylehto sanoo.Sahaukseen käytettiin Käpylehdon itse kehittelemän sahauskoneen uusinta versiota. Hän ei halua paljastaa tuotekehityksellisiä salaisuuksiaan, mutta yleisluontoisessa selityksessä mainitaan ainakin kimmokerroin ja vaijeri, joka ei oikeastaan ole vaijeri.Käpylehto on entinen materiaalifysiikan Nasa-insinööri.voi pyörittää joko sähköperämoottorilla, ”jäänpäällisellä rullasysteemillä” tai lihasvoimalla. On käynnissä akunvaihto, ja lihasvoima on peräisin toisesta– Ei sitä koko aikaa tarvitse pyöritellä. Kun antaa vauhdit, se pyörii 20 minuuttia, Käpylehto sanoo.Pyörittämiseen tarvittava voima on mitätön, koska kitkakin on mitätön.Käpylehto antaa toimittajankin kokeilla ja ojentaa ”jääkarusellityökaluksi” kutsumansa välineen. Se muistuttaa kovasti petkelettä.Heiveröisempikin tallustaja saa vaivatta karuselliin liikettä. Vauhdinottoa rajoittaa lähinnä saappaiden lipsuminen.on tehnyt jo viitisenkymmentä jääkarusellia. Viime vuonna samalla paikalla tasavallan presidenttikin tuli pelaamaan jääkiekkoa jääkarusellissa.Tällä kertaa Käpylehto keksi rakentaa tiettävästi maailman ensimmäisen pyörivän joulukuusimetsän.Kuuset tulivat lahjoituksena, ja lahjoituksena ne myös lähtevät. Joulupuuta saa tulla hakemaan kello 20.30, kun teos puretaan pois, Käpylehto pyytää mainitsemaan jutussa.Paikalla on käynyt hänen arvionsa mukaan jo muutama sata ihmettelijää. Heillä on kolme kysymystä: mikä se, miten se toimii ja onko se turvallista.On se, Käpylehto vakuuttaa. Alla on 300 neliötä 12 sentin paksuista jäätä. Se painaa 40 tonnia ja kantaa noin 4 tonnia, hän laskee.Joulukuusimetsä ei jää tämän talven viimeiseksi jääkaruselliksi, vaan niitä on tulossa ainakin pääkaupunkiseudulle ja Joensuuhun.Käpylehdon piirustuspöydällä on myös jääkaruselli, jolla liike-energiaa muutetaan sähköksi. Ei tosin erityisen isoja määriä.– Aika usein näissä on ideana havainnollistaa asioita hauskalla, ja joskus ehkä vähän pöljälläkin tavalla.