Pakkasennätys vyöryi uudelle kymmenluvulle Sodankylässä – päivästä tulossa poutainen

Pakkanen heikkenee joulun alkaessa

Talven pakkasennätys meni rikki Sodankylässä. Ilmatieteen laitos kertoo asiasta Twitter-tilillään.Pakkanen paukkui uudelle kymmenluvulle, kun Sodankylän Tähtelässä mitattiin -30,1 astetta. Kuluvan talven alin lämpötila oli aiemmin -28.1 astetta. Pakkanen kiristyy joulua kohden myös maan etelä- ja keskiosassa.Foreca kertoo, että idässä sataa monin paikoin lunta, myös Uudellamaalla vähän. Sen sijaan lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee.Etelässä heikko tai kohtalainen koillistuuli purevoittaa pakkasta, jota on 6...10 astetta. Pilvipeite rakoilee tai sää muuttuu jopa selkeämmäksi etenkin lännessä. Edelleen Etelä-Lapissa pilvipeite voi rakoilla. Keski- ja Pohjois-Lapissa vallitsee lounainen ilmavirtaus ja on pääosin pilvistä.Lämpöolot ovat nyt jopa talvisiksi kylmät reippaine pakkasineen. Vasta jouluna pakkanen lännestä alkaen heikkenee.Jouluaattona lauhempaa ilmaa virtaa lounaasta jo maan länsiosaan. Lunta sataa paikoin lähinnä pohjoisessa ja vähän idässä, mutta jouluyön kuluessa myös etelässä.Joulupäivänä lunta sataa maan etelä- ja itäosassa jo aamulla. Päivän kuluessa lumisade paikoin sakeutuu. Lumisade väistyy hitaasti kaakkoon, mutta maan länsi- ja pohjoisosaan leviää lännestä uusi lumisade. Länsirannikolla ja aivan lounaassa lämpötila kohoaa illaksi suojan puolelle.Jouluaattona Euroopassa lämpimintä on korkeapaineisessa Espanjassa. Itäiseen Keski-Eurooppaan puolestaan virtaa kylmää ilmaa tuoden mukanaan lumikuuroja. Ilmamassojen rajalla on sateisinta Lounais-Englannista Alpeille ja sieltä edelleen itään.