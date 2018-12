Joulun menoliikenne hiljentymässä – pahoilta onnettomuuksilta vältytty, tiepalvelun vapaaehtoisilla töitä on riittänyt

Kotimaa

Lennoissa edelleen peruutuksia

Tiet alkavat hiljentyä joulumatkaajista, ja tämän vuoden joululiikenteen ruuhkahuipun arvioidaan olevan ohi.Liikenneviraston Tampereen ja Helsingin tieliikennekeskuksista kerrotaan, että liikenne on sujunut tänään rauhallisesti ja pahemmilta ruuhkilta on vältytty. Vakavia turmia ei ole toistaiseksi tullut tietoon. Huomiseksi ei ole enää odotettavissa suuria ruuhkia, koska eniten matkaajia oli liikkeellä perjantai-iltana sekä tänään.Autoliitosta kerrotaan, että Operaatio Lumihiutaleen vapaaehtoisille tiepalvelupäivystäjille päivä on ollut joululiikenteelle tavanomainen. Kova pakkanen on aiheuttanut vapaaehtoisille tehtäviä erityisesti maan pohjoisosissa.Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että pohjoisessa on ollut reilusti pakkasta. Yli-Torniossa ja Sallassa on mitattu tänään 27 pakkasasteen lukemia, ja koko maassa on oltu reilusti pakkasen puolella. Näkyvyyttä on haitannut pöllyävä pakkaslumi ja maan keski- ja eteläosissa satanut heikko lumisade. Ilmatieteen laitos onkin varoittanut tänään huonosta liikennesäästä ja kohonneesta onnettomuusriskistä maan etelä- ja keskiosissa.Eilinen jäätävä tihku ja sen aiheuttamat lentojen viivästykset ovat heijastuneet lentoliikenteeseen myös tänään, ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla useat lennot ovat olleet myöhässä. Finavian verkkopalvelun mukaan sekä saapuvissa että lähtevissä lennoissa on edelleen viivästyksiä ja peruutuksia.– Eiliset myöhästymiset vaikuttavat vielä rotaatioon, eli kun koneet ovat päässeet lähtemään myöhässä niin nyt ne saapuvat myöhässä, kerrotaan Finavian viestinnästä.Finavian mukaan perjantain huonosta säästä johtuvat ongelmat vaikuttavat vielä joihinkin sunnuntain lentoihin.– Jouluaatto ja joulupäivä ovat hiljaisia liikenteellisesti. Silloin odotamme, että viimeisetkin lennot saadaan normaaliaikatauluun. Tämä on ollut tosi ikävä tilanne matkustajien kannalta, ja olemme todella pahoillamme tästä.