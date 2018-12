Kotimaa

Diabetesta sairastanut mies vain nukkui ja nukkui – vaimo joutui syytteeseen

Kenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

Hovioikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Molemmat

vastuulla on aikuisen ihmisen diabeteksen hoito? Onko vaimo velvollinen huolehtimaan diabetesta sairastavasta miehestään?Tätä on nyt puitu oikeudessa ja tultu kahteen aivan päinvastaiseen lopputulokseen.Tyypin 1 diabetesta sairastavan aviomiehen verensokeriarvot ehtivät olla pidemmän aikaa vaarallisen alhaalla. Hänellä on insuliinilääkitys. Lopulta liian alhainen verensokeriarvo johti tajunnantason alenemiseen ja aivovaurioon. Vaikean aivovamman jälkitila aiheutti miehelle vaikeaa toiminnan vajausta.Mies oli sairaalahoidossa useita kuukausia. Hän joutui opettelemaan puhumisen uudelleen, tarvitsi alussa apua syömisessä ja muissa päivittäisissä arjen toiminnoissa. Mies ei kykene itsenäiseen asumiseen. Haitta-aste on 70 prosenttia.tuomitsi aviovaimon heitteillepanosta ja törkeästä vammantuottamuksesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määräsi vaimon maksamaan miehelle yhteensä 88 000 euron korvaukset mm. pysyvästä haitasta ja kärsimyksestä.Käräjäoikeuden mukaan vaimon olisi pitänyt hankkia miehelleen apua paljon aikaisemmin, kun hän huomasi, ettei verensokeri pysy normaalilla tasolla. Käräjäoikeuden mukaan verensokerin mittaamiseen tuli noin 18 tunnin tauko. Alin mittaustulos ehti olla 1.4. Sen jälkeen vaimo nukahti. Kun hän heräsi, hän huomasi, ettei mies ole kunnossa ja soitti ambulanssin.Käräjäoikeus päätyi siihen, että mies oli koko maanantain ja sitä seuranneen yön ollut joko tajuton tai syvässä unessa alhaisen verensokerin vuoksi. Vaimo hälytti miehelle apua käräjäoikeuden mukaan vasta yli vuorokauden kuluttua, kun miehelle oli jo aiheutunut aivovamma. Vaimo soitti apua, kun mies ei enää reagoinut herättelyyn.hylkäsi vaimon syytteet ja korvausvaatimukset tuoreessa ratkaisussaan. Pariskunta asui yhdessä, mutta pelkästään se seikka ei tuonut hänelle hovioikeuden mielestä erityistä velvollisuutta huolehtia miehestään.Hovioikeus pohti sitä, olisiko vaimolle kuitenkin miehen sairauden takia syntynyt velvollisuus huolehtia miehestään. Vaimo kertoi, ettei hän ollut saanut tarkkaa ohjeistusta miehensä diabeteksen hoitoon. Mies oli ohjeistanut vaimoaan laittamaan hunajaa tai sokeria huuliin, jos arvot olivat liian alhaiset ja tarkkailemaan verensokeriarvoja.Diabetes on hovioikeuden mukaan lähtökohtaisesti itse hoidettavissa oleva sairaus, joka ei itsessään aiheuta aikuisella ihmisellä avuttomuutta tai sitä, että hän olisi toisen huolenpidosta riippuvainen. ”Ensisijainen vastuu diabeteksen hoidosta on aikuisella ihmisellä itsellään”, hovioikeus perusteli ja päätyi siihen tulokseen, että oli miehen ”oma valinta” ja hänen ”omasta toiminnastaan” johtuvaa, että hänen hoitotasapainonsa oli heikentynyt.käyttivät päihteitä ja olivat tapahtuma-aikaan päihtyneitä. Naisella ei ollut hovioikeuden mukaan päihdeongelmansa takia ”parempia edellytyksiä” valvoa miehensä tilaa ja hoitaa miestään kuin miehellä itselläänkään. Nämä seikat ja olosuhteet huomioon ottaen hovioikeus päätyi siihen, ettei naisella ollut ”erityistä velvollisuutta” huolehtia miehestään ja hylkäsi syytteen heitteillepanosta sekä törkeästä vammantuottamuksesta.Nainen kertoi oikeudessa, että hän oli heidän suhteensa aikana mitannut miehensä verensokereita, antanut insuliinia tai sivellyt hunajaa huuliin liian alhaisen verensokerin kohottamiseksi, jos mies ei päihtymyksen tai liian alhaisen verensokerin takia kyennyt sitä itse tekemään. Vaimon mielestä mies huolehti huonosti sairaudestaan. Vaimon mukaan mies oli aiemminkin heidän suhteensa aikana ollut tajuttomana tai nukkunut pitkään, jolloin vaimo oli seurannut verensokeriarvoja ja toiminut miehen neuvomalla tavalla. Vaimo kertoi soittaneensa aiemminkin ambulanssin miehen alhaisen verensokerin takia.Naista syytettiin vaihtoehtoisesti myös pelastustoimen laiminlyönnistä, mutta tämän osalta syyteoikeus oli ehtinyt vanhentua.